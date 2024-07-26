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Карколомна головоломка — знайдіть 12 прихованих кроликів за 20 секунд

26 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть 12 прихованих кроликів за 20 секунд — головоломка для уважних
Зберіть усіх кроликів. Малюнок: brightside.me
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

На малюнку 14 хлопців на футбольному полі активно займаються кожен своїм видом спорту. Але завдання не в тому, щоб обговорити їхню дивну поведінку, а знайти жвавих вухатих друзів.

Завдання запропонував Brightside.

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Карколомна головоломка — знайдіть 12 прихованих кроликів за 20 секунд - фото 1

Серед хлопців лише один займається футболом. Інші опановують казна-що — від пози Лотоса та стрибків з палицею до плавання та боксу.  Футбольний суддя чомусь стоїть у воротах, а один з гравців взагалі приліг загоряти.

Серед цієї метушні дуже важко знайти 12 кроликів у стислий час, але ми у вас віримо.

Зможете знайти усіх тваринок за 20 секунд?

Чим можуть допомогти оптичні загадки

  • Когнітивна стимуляція. Мозок отримує виклик, що сприяє розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращому запам'ятовуванню.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Зосередженість та увага. Робота над оптичними ілюзіями сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Головоломок можуть діяти як форма релаксації.

Знайшли усіх кроликів? Якщо ні, то не хвилюйтеся. Відповідь нижче.

Правильна відповідь

Карколомна головоломка — знайдіть 12 прихованих кроликів за 20 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.

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