Найдите 12 скрытых кроликов за 20 секунд — головоломка для внимательных

Соберите всех кроликов. Рисунок: brightside.me

На рисунке 14 ребят на футбольном поле активно занимаются каждый своим видом спорта. Но задача не в том, чтобы обсудить их странное поведение, а найти шустрых ушастых друзей.

Задачу предложил Brightside.

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Оптическая загадка "Кролики"

Среди ребят только один занимается футболом. Другие овладевают кто чем — от позы Лотоса и прыжков с шестом до плавания и бокса. Футбольный судья почему-то стоит в воротах, а один из игроков вообще прилег загорать.

Среди этой суматохи очень трудно найти 12 кроликов за ограниченное время, но мы в вас верим.

Сможете найти всех зверьков за 20 секунд?

Чем могут помочь оптические загадки

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Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности. Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшему запоминанию.

Задачи могут способствовать лучшему запоминанию. Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.

Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления. Сосредоточенность и внимание. Работа над оптическими иллюзиями способствует лучшему фокусу.

Работа над оптическими иллюзиями способствует лучшему фокусу. Снятие стресса. Головоломки могут действовать как форма релаксации.

Нашли всех кроликов? Если нет, то не беспокойтесь. Ответ ниже.

Правильный ответ

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