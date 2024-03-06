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Хліб довго буде м'яким і свіжим, якщо його правильно зберігати — п'ять способів

6 березня 2024 12:35
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як зберігати свіжий хліб, щоб не запліснявів й не зачерствів — лайфхаки
Тримайте хліб порізаним на скибочки. Фото: kingarthurbaking.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Довговічність хліба залежить від його типу та використаних під час приготування інгредієнтів та консервантів. Втім, за правильних підходів будь-який буханець зберігатиметься довго.

Як не давати псуватися хлібу написав Business Insider.

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Хлібниця

Найбільш класичний та надійний спосіб зберігання хліба. Хлібниця працює краще, ніж герметичний контейнер, тому що пропускає повітря й створює ідеальний баланс. Тому хліб не відволожиться, що може статися в герметичному пластику, й не засохне або не зачерствіє, якщо залишити його без обгортки.

Поліетилен та інші альтернативи

Поліетиленовий пакет, пластиковий контейнер або скляна місткість — надійні короткострокові (три-чотири дні) методи зберігання хліба.

 

Хліб довго буде м'яким і свіжим, якщо його правильно зберігати — п'ять способів - фото 1
Фото: thedailymeal.com

Використовуйте оригінальну обгортку

Полотняні пакети для хліба стильні та екологічно чисті, але вони не завжди захищають хліб від черствіння. Якщо ви намагаєтеся зберегти хліб, куплений в магазині, рекомендується просто зберігати його в оригінальній пластиковій обгортці, якщо вона щільно закривається, та тримати у прохолодному місці.

Зберігайте в холодильнику

Це подовжує термін придатності хліба, позаяк холодильник забезпечує постійну температуру. Але прохолодніша атмосфера іноді може спричинити кристалізацію крохмалю, що робить хліб твердішим.

Заморозка

Заморожування хліба є найкращим способом запобігти його пліснявінню або черствінню. Краще заморожувати хліб шматочками, щоб не довелося розморожувати цілу буханку. Залежно від вмісту жиру та кількості білка, заморожені буханці можуть зберігатися від трьох до шести місяців.

 

Хліб довго буде м'яким і свіжим, якщо його правильно зберігати — п'ять способів - фото 2
Фото: washingtonpost.com

Раніше ми писали, як зберігати капусту, щоб вона довше залишалася свіжою. Також розповідали, скільки часу можна зберігати сире куряче філе в холодильнику.

лайфхаки
холодильник
поради
хліб
зберігання продуктів
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чорний хліб

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