Как хранить свежий хлеб, чтобы не заплесневел и не зачерствел — лайфхаки

Держите хлеб порезанным на ломтики. Фото: kingarthurbaking.com

Долговечность хлеба зависит от его типа и использованных при готовке ингредиентов и консервантов. Впрочем, при правильных подходах любая буханка будет храниться долго.

Как не давать портиться хлебу, написал Business Insider.

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Хлебница

Наиболее классический и надежный способ хранения хлеба. Хлебница работает лучше, чем герметичный контейнер, потому что пропускает воздух и создает идеальный баланс. Поэтому хлеб не отсыреет, что может произойти в герметичном пластике, и не засохнет или не зачерствеет, если оставить его без обертки.

Полиэтилен и другие альтернативы

Полиэтиленовый пакет, пластиковый контейнер или стеклянная емкость – надежные краткосрочные (три-четыре дня) методы хранения хлеба.

Фото: thedailymeal.com

Используйте оригинальную обертку

Полотняные пакеты для хлеба стильны и экологически чисты, но не всегда защищают хлеб от черствения. Если вы пытаетесь сохранить хлеб, купленный в магазине, рекомендуется просто хранить его в оригинальной пластиковой обертке, если она плотно закрывается, и держать в прохладном месте.

Храните в холодильнике

Это продлевает срок годности хлеба, так как холодильник обеспечивает постоянную температуру. Но более холодная атмосфера иногда может вызвать кристаллизацию крахмала, что делает хлеб более твердым.

Заморозка

Замораживание хлеба является лучшим способом предотвратить плесень или черствение. Лучше замораживать хлеб кусочками, чтобы не пришлось размораживать целую буханку. В зависимости от содержания жира и количества белка, замороженные буханки могут храниться от трех до шести месяцев.

Фото: washingtonpost.com

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