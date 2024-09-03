Які кришки краще обрати для консервації на зиму — поради

Господиня, яка консервує огірки. Фото: My Fermented Foods

Існує декілька видів кришок для консервації, але мало хто знає, які з них краще обирати. Якщо ви збираєтеся закривати щось на зиму вдома, вам варто придбати ті кришки, які закручуються, а якщо ви закриваєте на один раз, то вам підійдуть звичайні, однак, варто дещо знати.

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Справжні господині люблять закривати багато овочів, салатів, варення і навіть фрукти, але постійно дуже кропітливо ставляться до цієї справи. Зокрема, вони обирають гарні великі банки, дотримуються певних правил і купують кришки, за які можна точно не боятися.

Процес консервування огірків і помідорів. Фото: Freepik

Якщо ви не хочете, щоб вся ваша праця "пішла коту під хвіст", дізнайтеся, які кришки краще брати, а які, навпаки, не варто використовувати.

Які кришки підходять для консервації

Якщо всередині кришок бляха алюмінієвого кольору, то вони підходять для консервації малокислотних продуктів, зокрема:

Для риби

Для м’яса

Для салатів

А ось якщо кришки покриті лаком і мають дно золотистого відтінку, то ними закривати, здебільшого, варто кислі продукти, а саме:

Варення

Кислі компоти

Соки

Банки з консервованими огірками. Фото: Freepik

Які кришки не підходять для консервації

Є певні види кришок, які категорично не рекомендується використовувати для консервації. Обов’язково звертайте увагу на те, наскільки щільною є гумка по колу, а вона повинна бути еластичною і гарно тягнутися. При цьому, не можна ні в якому разі брати ті кришки, де гумка випадає і є дуже тонкою.

Як правильно вибрати кришки для консервації

Перш ніж щось закривати, подивіться на відтінок кришок і продукт, який ви збираєтеся консервувати. До того ж, важливо звертати увагу і на те, якої якості сам продукт.

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