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Консервація у самому розпалі — які кришки краще використовувати

3 вересня 2024 10:14
Валентина Осадча - Редактор
Які кришки краще обрати для консервації на зиму — поради
Господиня, яка консервує огірки. Фото: My Fermented Foods
Валентина Осадча - Редактор

Існує декілька видів кришок для консервації, але мало хто знає, які з них краще обирати. Якщо ви збираєтеся закривати щось на зиму вдома, вам варто придбати ті кришки, які закручуються, а якщо ви закриваєте на один раз, то вам підійдуть звичайні, однак, варто дещо знати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Справжні господині люблять закривати багато овочів, салатів, варення і навіть фрукти, але постійно дуже кропітливо ставляться до цієї справи. Зокрема, вони обирають гарні великі банки, дотримуються певних правил і купують кришки, за які можна точно не боятися.

Процесс консервирования огурцов и помидоров
Процес консервування огірків і помідорів. Фото: Freepik

Якщо ви не хочете, щоб вся ваша праця "пішла коту під хвіст", дізнайтеся, які кришки краще брати, а які, навпаки, не варто використовувати.

Які кришки підходять для консервації

Якщо всередині кришок бляха алюмінієвого кольору, то вони підходять для консервації малокислотних продуктів, зокрема:

  • Для риби
  • Для м’яса
  • Для салатів

А ось якщо кришки покриті лаком і мають дно золотистого відтінку, то ними закривати, здебільшого, варто кислі продукти, а саме:

  • Варення
  • Кислі компоти
  • Соки
Банки с консервированными огурцами
Банки з консервованими огірками. Фото: Freepik

Які кришки не підходять для консервації

Є певні види кришок, які категорично не рекомендується використовувати для консервації. Обов’язково звертайте увагу на те, наскільки щільною є гумка по колу, а вона повинна бути еластичною і гарно тягнутися. При цьому, не можна ні в якому разі брати ті кришки, де гумка випадає і є дуже тонкою.

Як правильно вибрати кришки для консервації

Перш ніж щось закривати, подивіться на відтінок кришок і продукт, який ви збираєтеся консервувати. До того ж, важливо звертати увагу і на те, якої якості сам продукт. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому ні в якому разі не можна додавати йодовану сіль до консервації. 

Раніше ми розповідали про те, які банки можна консервувати без попередньої стерилізації. 

Також ми повідомляли про те, який оцет краще використовувати під час консервації. 

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