Какие крышки лучше выбрать для консервации на зиму — советы

Хозяйка, консервирующая огурцы. Фото: My Fermented Foods

Существует несколько видов крышек для консервации, но немногие знают, какие из них лучше выбирать. Если вы собираетесь закрывать что-то на зиму дома, вам стоит приобрести те крышки, которые закручиваются, а если вы закрываете на один раз, то вам подойдут обычные, однако, стоит кое-что знать.

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Настоящие хозяйки любят закрывать много овощей, салатов, варенье и даже фрукты, но постоянно очень кропотливо относятся к этому делу. В частности, они выбирают хорошие крупные банки, соблюдают определенные правила и покупают крышки, за которые можно точно не бояться.

Процесс консервирования огурцов и помидоров. Фото: Freepik

Если вы не хотите, чтобы весь ваш труд "пошел коту под хвост", узнайте, какие крышки лучше брать, а какие, наоборот, не стоит использовать.

Какие крышки подходят для консервации

Если внутри крышек бляха алюминиевого цвета, то они подходят для консервации малокислотных продуктов, в частности:

Для рыбы

Для мяса

Для салатов

А вот если крышки покрыты лаком и имеют дно золотистого оттенка, то ими закрывать, по большей части, следует кислые продукты, а именно:

Варенье

Кислые компоты

Соки

Банки с консервированными огурцами. Фото: Freepik

Какие крышки не подходят для консервации

Есть определенные виды крышек, которые не рекомендуется использовать для консервации. Обязательно обращайте внимание на то, насколько плотна резинка по кругу, а она должна быть эластичной и хорошо тянуться. При этом, нельзя ни в коем случае брать те крышки, где резинка выпадает и очень тонкая.

Как правильно выбрать крышки для консервации

Прежде, чем что-либо закрывать, посмотрите на оттенок крышек и продукт, который вы собираетесь консервировать. К тому же, важно обращать внимание и на то, какого качества сам продукт.

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