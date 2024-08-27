Чому кури не несуться — як змусити птахів давати багато яєць

Три курки, які знесли яйця. Фото: Pinterest

Справжні господарі, які тримають власну худобу на своїй ділянці, можуть інколи стикатися з тим, що їхні кури не дають яєць. Якщо ви хочете виправити цю ситуацію, вам необхідно знати, чому так відбувається і що з цим варто робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У середньому, домашня курка дає приблизно 250 яєць на рік, а якщо ви помітили, що ваш птах дає менше, то це свідчить про певні проблеми. У такому випадку треба знати, які можуть бути причини того, що ваша курка не несеться, як належить.

Багато курок і яєць на галявині. Фото: Pinterest

Чому курка дає менше яєць

Якщо ви побачили, що кількість яєць від ваших курок різко скоротилася, це може бути ознакою незбалансованого харчування або зміни сезону. Із закінченням літа тривалість світлового дня починає зменшуватися, а це може також вплинути на скорочення кількості яєць.

Ваша курка може давати мало яєць також через велику скупченість, линяння або інстинкт насиджування. І, нарешті, вашому птаху може просто не вистачати води або він міг захворіти.

Курка, яка знесла яйця. Фото: Freepik

Як змусити курку нестися

Якщо ви хочете покращити цей процес, вам варто налагодити харчування курки і зробити теплим місце, де вона несеться. Додайте також своїй худобі в раціон харчування вітаміни, поживні компоненти і достатню кількість води.

Крім того, щодня перевіряйте наявність яєць біля курки, щоб у неї не розвивався інстинкт насиджування. Ще в обов’язковому порядку перевірте свою худобу на те, чи не страждає вона від якихось захворювань, адже вони є однією з причин, чому ваші кури не дають стільки яєць, скільки вам би хотілося.

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