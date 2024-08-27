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Курицы не несутся — в чем причина и почему это происходит

27 августа 2024 21:48
Валентина Осадчая - Редактор
Почему куры не несутся — как заставить птиц давать много яиц
Три курицы, которые снесли яйца. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Настоящие хозяева, которые держат собственный скот на своем участке, могут иногда сталкиваться с тем, что их куры не дают яиц. Если вы хотите исправить эту ситуацию, вам необходимо знать, почему так происходит и что с этим следует делать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В среднем, домашняя курица дает примерно 250 яиц в год, а если вы заметили, что ваша птица дает меньше, то это свидетельствует об определенных проблемах. В таком случае нужно знать, какие могут быть причины того, что ваша курица не несется, как положено.

Много куриц и яиц на лужайке
Много куриц и яиц на лужайке. Фото: Pinterest

Почему курица дает меньше яиц

Если вы увидели, что количество яиц от ваших куриц резко сократилось, это может быть признаком несбалансированного питания или смены сезона. С окончанием лета продолжительность светового дня начинает уменьшаться, а это может также повлиять на сокращение количества яиц.

Ваша курица может давать мало яиц также из-за большой скученности, линьки или инстинкта насиживания. И, наконец, вашей птице может просто не хватать воды или она могла заболеть.

Курица, которая снесла яйца
Курица, которая снесла яйца. Фото: Freepik

Как заставить курицу нестись

Если вы хотите улучшить этот процесс, вам следует наладить питание курицы и сделать теплым место, где она несется. Добавьте также своему скоту в рацион питания витамины, питательные компоненты и достаточное количество воды.

Кроме того, ежедневно проверяйте наличие яиц у курицы, чтобы у нее не развивался инстинкт насиживания. Еще в обязательном порядке проверьте свой скот на то, не страдает ли он от каких-либо заболеваний, ведь они являются одной из причин, почему ваши куры не дают столько яиц, сколько вам бы хотелось.

Напомним, мы писали о том, что произойдет с организмом, если ежедневно есть куриное мясо.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выбрать свежую курицу в магазине.

Также мы сообщали о том, действительно ли коричневые яйца полезнее обычных белых.

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