Почему куры не несутся — как заставить птиц давать много яиц

Три курицы, которые снесли яйца. Фото: Pinterest

Настоящие хозяева, которые держат собственный скот на своем участке, могут иногда сталкиваться с тем, что их куры не дают яиц. Если вы хотите исправить эту ситуацию, вам необходимо знать, почему так происходит и что с этим следует делать.

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В среднем, домашняя курица дает примерно 250 яиц в год, а если вы заметили, что ваша птица дает меньше, то это свидетельствует об определенных проблемах. В таком случае нужно знать, какие могут быть причины того, что ваша курица не несется, как положено.

Много куриц и яиц на лужайке. Фото: Pinterest

Почему курица дает меньше яиц

Если вы увидели, что количество яиц от ваших куриц резко сократилось, это может быть признаком несбалансированного питания или смены сезона. С окончанием лета продолжительность светового дня начинает уменьшаться, а это может также повлиять на сокращение количества яиц.

Ваша курица может давать мало яиц также из-за большой скученности, линьки или инстинкта насиживания. И, наконец, вашей птице может просто не хватать воды или она могла заболеть.

Курица, которая снесла яйца. Фото: Freepik

Как заставить курицу нестись

Если вы хотите улучшить этот процесс, вам следует наладить питание курицы и сделать теплым место, где она несется. Добавьте также своему скоту в рацион питания витамины, питательные компоненты и достаточное количество воды.

Кроме того, ежедневно проверяйте наличие яиц у курицы, чтобы у нее не развивался инстинкт насиживания. Еще в обязательном порядке проверьте свой скот на то, не страдает ли он от каких-либо заболеваний, ведь они являются одной из причин, почему ваши куры не дают столько яиц, сколько вам бы хотелось.

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