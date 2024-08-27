Почему куры не несутся — как заставить птиц давать много яиц

Курицы не несутся — в чем причина и почему это происходит
Настоящие хозяева, которые держат собственный скот на своем участке, могут иногда сталкиваться с тем, что их куры не дают яиц. Если вы хотите исправить эту ситуацию, вам необходимо знать, почему так происходит и что с этим следует делать.
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В среднем, домашняя курица дает примерно 250 яиц в год, а если вы заметили, что ваша птица дает меньше, то это свидетельствует об определенных проблемах. В таком случае нужно знать, какие могут быть причины того, что ваша курица не несется, как положено.
Почему курица дает меньше яиц
Если вы увидели, что количество яиц от ваших куриц резко сократилось, это может быть признаком несбалансированного питания или смены сезона. С окончанием лета продолжительность светового дня начинает уменьшаться, а это может также повлиять на сокращение количества яиц.
Ваша курица может давать мало яиц также из-за большой скученности, линьки или инстинкта насиживания. И, наконец, вашей птице может просто не хватать воды или она могла заболеть.
Как заставить курицу нестись
Если вы хотите улучшить этот процесс, вам следует наладить питание курицы и сделать теплым место, где она несется. Добавьте также своему скоту в рацион питания витамины, питательные компоненты и достаточное количество воды.
Кроме того, ежедневно проверяйте наличие яиц у курицы, чтобы у нее не развивался инстинкт насиживания. Еще в обязательном порядке проверьте свой скот на то, не страдает ли он от каких-либо заболеваний, ведь они являются одной из причин, почему ваши куры не дают столько яиц, сколько вам бы хотелось.
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