ТОП-8 простих правил чищення тостера

Чистий тостер працює довше і краще. Фото: healthykitchen101.com

Тостер — один з найпопулярніших кухонних приладів, однак він швидко забруднюється, що може призвести до його передчасного зносу. Розповідаємо про вісім кроків правильного чищення тостера.

Про це написав Sparkle And Shine.

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1. Вимкніть тостер з мережі

Вимкніть тостер і витягніть вилку з розетки, щоб вас бува, не вдарило струмом під час чищення.

2. Витягніть лоток для крихт та всі знімні решітки

Більшість тостерів мають знімні лотки для крихт та решітки, які можна виймати для чищення. Лотки для крихт зазвичай знаходяться внизу тостера, а решітки — всередині приладу.

3. Витрусіть крихти, що накопичилися всередині тостера

Будьте обережні, коли перевертаєте тостер догори дном. Переконайтеся, що ви робите це достатньо енергійно, щоб вибити крихти, але й обережно, щоб не пошкодити прилад.

4. Очистіть внутрішню частину тостера

Чистити внутрішні поверхні можна кількома засобами.

Протріть внутрішні поверхні тостера вологою ганчіркою. Можна використовувати м'яке мило або невелику кількість універсального мийного засобу, якщо це необхідно.

Для чищення можна скористатися зубною щіткою — це чудовий спосіб не оминути всі куточки та щілини.

Зробіть пасту з харчової соди та води й злегка протріть нею внутрішні поверхні тостера.

Змішайте в рівних частинах білий оцет і воду та використовуйте розчин для очищення внутрішніх поверхонь тостера.

Будьте обережні, щоб не пошкодити тендітні нагрівальні елементи всередині. Під час чищення ніколи не використовуйте агресивні хімічні речовини або абразивні мийні засоби, оскільки вони можуть пошкодити тостер. Також не використовуйте сталевого їжака або подібне, що може подряпати поверхні.

5. Помийте лоток для крихт і знімні решітки

Помийте їх в раковині теплою водою з засобом для посуду, прополощіть чистою водою та ретельно висушіть перед тим, як покласти назад у тостер.

6. Протріть зовнішні поверхні

Для чищення зовнішніх поверхонь тостера та видалення жиру і бруду використовуйте вологу ганчірку або губку. Для чищення використовуйте спрей для кухонних поверхонь або теплу воду з додаванням оцту.

Для чищення кнопок контролера всередині та навколо них використовуйте ватний тампон або зубочистку, змочену в мильній воді. Також використовуйте суху тканину для остаточного протирання, щоб уникнути плям від води.

7. Відполіруйте тостер

Використовуйте м'яку суху тканину, змочену в оцті, щоб почистити й відполірувати його.

8. Дайте тостеру вивітритися

Після того, як ви почистили тостер зсередини та зовні, важливо дати йому вивітритися, перш ніж використовувати знову.

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