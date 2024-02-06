ТОП-8 простых правил чистки тостера

Чистый тостер работает дольше и лучше. Фото: healthykitchen101.com

Тостер — один из самых популярных кухонных приборов, однако он быстро загрязняется, что может привести к его преждевременному износу. Рассказываем о восьми шагах правильной чистки тостера.

Об этом написал Sparkle And Shine.

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1. Выключите тостер из сети

Выключите тостер и извлеките вилку из розетки, чтобы вас не ударило током во время чистки.

2. Извлеките лоток для крошек и все съемные решетки

Большинство тостеров имеют съемные лотки для крошек и решетки, которые можно вынимать для чистки. Лотки для крошек обычно находятся внизу тостера, а решетки — внутри прибора.

3. Вытряхните крошки, накопившиеся внутри тостера

Будьте осторожны, когда переворачиваете тостер вверх дном. Убедитесь, что вы делаете это достаточно энергично, чтобы выбить крошки, но и осторожно, чтобы не повредить прибор.

4. Очистите внутреннюю часть тостера

Чистить внутренние поверхности можно несколькими средствами.

Протрите внутренние поверхности тостера влажной тряпкой. Можно использовать мягкое мыло или небольшое количество универсального моющего средства, если это необходимо.

Для чистки можно воспользоваться зубной щеткой — это отличный способ не пропустить все уголки и щели.

Сделайте пасту из пищевой соды и воды и немного протрите ею внутренние поверхности тостера.

Смешайте белый уксус и воду в равных частях и используйте раствор для очистки внутренних поверхностей тостера.

Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие нагревательные элементы внутри. При чистке никогда не используйте агрессивные химические вещества или абразивные моющие средства, поскольку они могут повредить тостер. Также не используйте стального ежа или подобное, что может поцарапать поверхности.

5. Помойте лоток для крошек и съемные решетки

Помойте их в раковине теплой водой со средством для посуды, прополощите чистой водой и тщательно высушите, прежде чем положить обратно в тостер.

6. Протрите наружные поверхности

Для чистки наружных поверхностей тостера и удаления жира и грязи используйте влажную тряпку или губку. Для чистки используйте спрей для кухонных поверхностей или теплую воду с добавлением уксуса.

Для чистки кнопок контроллера внутри и вокруг них используйте ватный тампон или зубочистку, смоченную в мыльной воде. Во избежание пятен от воды используйте сухую ткань для окончательного протирания.

7. Отполируйте тостер

Используйте мягкую сухую ткань, смоченную в уксусе, чтобы очистить и отполировать его.

8. Дайте тостеру выветриться

После того как вы почистили тостер изнутри и снаружи, важно дать ему выветриться, прежде чем использовать снова.

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