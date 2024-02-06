Місячний посівний календар на лютий 2024 року по днях — коли і що сіяти

Місячний посівний календар на лютий 2024 — як підготуватися до весни і що саджати
Для садівників та городників лютий — це важливий період, коли необхідно готуватися до майбутнього сезону. У цей час можна розпочинати посів розсади, заготівлю живців плодових дерев і чагарників, обрізання та побілку дерев. При цьому фахівці стверджують, що родючість і життєдіяльність рослин безпосередньо залежить від місячного циклу.
Тож, Новини.LIVE пропонує скористатися місячним посівним календарем на лютий 2024 року, щоб дізнатися про найкращі дати для робіт на городі та у саду.
Фази Місяця у лютому 2024 року
- Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;
- Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;
- Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;
- Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;
- Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Що робити на городі та в саду у лютому
Якщо ви власник саду, то в останній місяць зими варто:
- оглянути дерева на наявність хвороб, пошкоджень, шкідників тощо;
- залікувати морозобоїни;
- обрізати хворі гілки;
- побілити стовбури для захисту від сонячних опіків та шкідників, які незабаром з'являться;
- заготовити живці з плодових гілок.
Якщо ви маєте город, то у лютому саме час:
- замочити та проростити насіння для майбутніх посівів;
- висіяти ранні культури на розсаду, щоб до кінця весни пересадити їх на ділянку (молоді паростки варто підсвітити фітолампою;
- перевірити озимі культури;
- зробити мульчування;
- посіяти ранні овочі у теплиці.
Які культури можна посіяти в лютому на розсаду на підвіконні
Впродовж останнього місяця зими вирощують на підвіконні культури, які не вимагають багато місця:
- перець;
- огірки;
- капуста;
- помідори;
- баклажани;
- цибуля-порей;
- селера;
- цибуля;
- часник;
- морква;
- салат;
- розмарин;
- базилік;
- кріп;
- петрушка;
- кінза;
- рукола;
- полуниця;
- суниця;
- маргаритки;
- хризантеми;
- лобелії;
- петунії;
- дельфініум;
- пеларгонії;
- ротики;
- чорнобривці.
Які дні сприятливі для посіву у лютому 2024 року за місячним календарем
Найкращі дні для укорінення, пересадки, пікіровки, поділу кореневища та викопування: 12, 17-21, 25 лютого.
Найвдаліші дати для замочування насіння: 1-8, 12, 15-21, 27-29 лютого.
Ідеальні дні для пророщування насіння: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого.
Які дні сприятливі для садових робіт за місячним календарем на лютий 2024 року
Найкращі дні для роботи з ґрунтом та субстратами: 9, 10, 24 лютого.
Хороші дні для поливів: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 лютого.
Ідеальні дати для підживлення рослин органічними добривами: 2, 3, 7, 8, 29 лютого.
Найсприятливіші дати для підживлення рослин мінеральними добривами: 11, 12, 15, 16, 19-21 лютого.
Найкращі дні для обрізки, омолодження, формування: 2-8, 10, 29 лютого.
Хороші дні для заготівлі та перевірки живців: 12, 15, 16, 19-21 лютого.
Дні, у які варто щеплювати рослини: 7, 8, 10, 12, 19-21 лютого.
Дати, які підходять для прищіпки та пасинкування: 10, 12, 15, 16, 19-21 лютого.
Дні, коли варто боротися зі шкідниками та хворобами: 9, 10, 17, 18, 25, 26 лютого.
Дати, що призначені для профілактичних обробок: 4-6, 17, 18, 25, 26 лютого.
Які дні будуть несприятливі для посіву в лютому за місячним календарем
Посадка рослин і посів насіння заборонені: 9, 10, 11, 24 лютого.
Пам'ятайте у жодному разі не можна сіяти та саджати у день молодика та повні. У цей період рослини ослаблені.
Експерти радять врахувати, що до впливу Місяця схильні не тільки культурні рослини, а й бур'яни. Тому прополювати грядки краще в той час, коли Місяць перебуває в неплідному знаку, а саме:
- Водолій;
- Лев;
- Овен.
У такі дні пошкоджене коріння бур'янів, що залишилося в ґрунті, гірше відновлюється, завдяки чому грядка довше залишається чистою.
Що садити в лютому 2024 року за місячним посівним календарем
Місячний посівний календар на лютий 2024 року виглядає наступним чином:
- картопля, топінамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
- морква, буряк, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
- батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;
- селера, петрушка на корінь: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля: 12-16, 19-21 лютого;
- цибуля ріпчаста: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
- часник: 1-7, 27-29 лютого;
- томати, фізаліс: 4-8, 13-21, 29 лютого;
- перець, баклажани: 4-6, 15-21, 29 лютого;
- огірки: 4-8, 15-21, 29 лютого;
- броколі, цвітна капуста: 1, 19-21, 27, 28 лютого;
- спаржа: 15, 16, 19-21 лютого;
- кабачки, патисони: 15-21 лютого;
- гарбуз: 15-21 лютого;
- міцелій: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;
- салати, цикорій: 13-16, 19-21 лютого;
- кріп, петрушка, кінза: 12-16, 19-21 лютого;
- шпинат: 13, 14, 19-21 лютого;
- рукола, крес, листова гірчиця: 4-6, 13, 14, 29 лютого;
- мангольд, щавель: 13, 14 лютого;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави: 1, 19-21, 25-28 лютого;
- суниця та полуниця: 2, 3, 15-21, 29 лютого;
- яблуня: 4-8, 15, 16 лютого;
- груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 лютого;
- абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 лютого;
- черешня: 15, 16, 22, 23 лютого;
- волоський горіх, фундук: 15, 16 лютого;
- калина, шипшина, горобина: 4-6, 15, 16, 19-21 лютого;
- смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 лютого;
- малина, ожина: 2, 3, 15-21, 29 лютого;
- аґрус: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 лютого;
- виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого;
- обліпиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 лютого;
- однорічники: 1, 19-21, 25-28 лютого;
- цибулинні та бульбові: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;
- трав’янисті багаторічники: 1, 19-21, 25-28 лютого.
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