Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Місячний посівний календар на лютий 2024 — як підготуватися до весни і що саджати arrow

Місячний посівний календар на лютий 2024 — як підготуватися до весни і що саджати

6 лютого 2024 03:14
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Місячний посівний календар на лютий 2024 року по днях — коли і що сіяти
Вирощування саджанців для посадки навесні. Фото: Freepik
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Для садівників та городників лютий — це важливий період, коли необхідно готуватися до майбутнього сезону. У цей час можна розпочинати посів розсади, заготівлю живців плодових дерев і чагарників, обрізання та побілку дерев. При цьому фахівці стверджують, що родючість і життєдіяльність рослин безпосередньо залежить від місячного циклу.

Тож, Новини.LIVE пропонує скористатися місячним посівним календарем на лютий 2024 року, щоб дізнатися про найкращі дати для робіт на городі та у саду. 

Читайте також:

Фази Місяця у лютому 2024 року

  • Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;
  • Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;
  • Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;
  • Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;
  • Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2024 року
Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Що робити на городі та в саду у лютому

Якщо ви власник саду, то в останній місяць зими варто:

  • оглянути дерева на наявність хвороб, пошкоджень, шкідників тощо;
  • залікувати морозобоїни;
  • обрізати хворі гілки;
  • побілити стовбури для захисту від сонячних опіків та шкідників, які незабаром з'являться;
  • заготовити живці з плодових гілок. 

Якщо ви маєте город, то у лютому саме час:

  • замочити та проростити насіння для майбутніх посівів;
  • висіяти ранні культури на розсаду, щоб до кінця весни пересадити їх на ділянку (молоді паростки варто підсвітити фітолампою;
  • перевірити озимі культури;
  • зробити мульчування;
  • посіяти ранні овочі у теплиці. 

 

Які культури можна посіяти в лютому на розсаду на підвіконні
Вирощування саджанців для посадки навесні. Фото: Freepik

Які культури можна посіяти в лютому на розсаду на підвіконні

Впродовж останнього місяця зими вирощують на підвіконні культури, які не вимагають багато місця:

  • перець;
  • огірки;
  • капуста;
  • помідори;
  • баклажани;
  • цибуля-порей;
  • селера;
  • цибуля;
  • часник;
  • морква;
  • салат;
  • розмарин;
  • базилік;
  • кріп;
  • петрушка;
  • кінза;
  • рукола;
  • полуниця;
  • суниця;
  • маргаритки;
  • хризантеми;
  • лобелії;
  • петунії;
  • дельфініум;
  • пеларгонії;
  • ротики;
  • чорнобривці.

 

Що робити на городі та в саду у лютому
Вирощування розсади. Фото: Freepik

Які дні сприятливі для посіву у лютому 2024 року за місячним календарем 

Найкращі дні для укорінення, пересадки, пікіровки, поділу кореневища та викопування: 12, 17-21, 25 лютого.

Найвдаліші дати для замочування насіння: 1-8, 12, 15-21, 27-29 лютого.

Ідеальні дні для пророщування насіння: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого.

Які дні сприятливі для садових робіт за місячним календарем на лютий 2024 року 

 

Найкращі дні для роботи з ґрунтом та субстратами: 9, 10, 24 лютого.

Хороші дні для поливів: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 лютого.

Ідеальні дати для підживлення рослин органічними добривами: 2, 3, 7, 8, 29 лютого.

Найсприятливіші дати для підживлення рослин мінеральними добривами: 11, 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Найкращі дні для обрізки, омолодження, формування: 2-8, 10, 29 лютого.

Хороші дні для заготівлі та перевірки живців: 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Дні, у які варто щеплювати рослини: 7, 8, 10, 12, 19-21 лютого.

Дати, які підходять для прищіпки та пасинкування: 10, 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Дні, коли варто боротися зі шкідниками та хворобами: 9, 10, 17, 18, 25, 26 лютого.

Дати, що призначені для профілактичних обробок: 4-6, 17, 18, 25, 26 лютого.

 

Які дні сприятливі для садових робіт за місячним календарем на лютий 2024 року
Роботи на городі та в саду. Фото: depositphotos.com

Які дні будуть несприятливі для посіву в лютому за місячним календарем

Посадка рослин і посів насіння заборонені: 9, 10, 11, 24 лютого.

Пам'ятайте у жодному разі не можна сіяти та саджати у день молодика та повні. У цей період рослини ослаблені. 

Експерти радять врахувати, що до впливу Місяця схильні не тільки культурні рослини, а й бур'яни. Тому прополювати грядки краще в той час, коли Місяць перебуває в неплідному знаку, а саме:

  • Водолій;
  • Лев;
  • Овен. 

У такі дні пошкоджене коріння бур'янів, що залишилося в ґрунті, гірше відновлюється, завдяки чому грядка довше залишається чистою.

Що садити в лютому 2024 року за місячним посівним календарем

Місячний посівний календар на лютий 2024 року виглядає наступним чином: 

  • картопля, топінамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
  • морква, буряк, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
  • батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;
  • селера, петрушка на корінь: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;
  • цибуля на зелень, шніт-цибуля: 12-16, 19-21 лютого;
  • цибуля ріпчаста: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;
  • часник: 1-7, 27-29 лютого;
  • томати, фізаліс: 4-8, 13-21, 29 лютого;
  • перець, баклажани: 4-6, 15-21, 29 лютого;
  • огірки: 4-8, 15-21, 29 лютого;
  • броколі, цвітна капуста: 1, 19-21, 27, 28 лютого;
  • спаржа: 15, 16, 19-21 лютого;
  • кабачки, патисони: 15-21 лютого;
  • гарбуз: 15-21 лютого;
  • міцелій: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;
  • салати, цикорій: 13-16, 19-21 лютого;
  • кріп, петрушка, кінза: 12-16, 19-21 лютого;
  • шпинат: 13, 14, 19-21 лютого;
  • рукола, крес, листова гірчиця: 4-6, 13, 14, 29 лютого;
  • мангольд, щавель: 13, 14 лютого;
  • базилік, материнка, розмарин та інші трави: 1, 19-21, 25-28 лютого;
  • суниця та полуниця: 2, 3, 15-21, 29 лютого;
  • яблуня: 4-8, 15, 16 лютого;
  • груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 лютого;
  • абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 лютого;
  • черешня: 15, 16, 22, 23 лютого;
  • волоський горіх, фундук: 15, 16 лютого;
  • калина, шипшина, горобина: 4-6, 15, 16, 19-21 лютого;
  • смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 лютого;
  • малина, ожина: 2, 3, 15-21, 29 лютого;
  • аґрус: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 лютого;
  • виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого;
  • обліпиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 лютого;
  • однорічники: 1, 19-21, 25-28 лютого;
  • цибулинні та бульбові: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;
  • трав’янисті багаторічники: 1, 19-21, 25-28 лютого.

 

Раніше ми писали, коли треба саджати часник навесні та як правильно це робити, щоб отримати гарний урожай. 

Також ми розповідали, чим удобрювати абрикос навесні, щоб зібрати великий врожай.

рослини
лютий
поради
город
сад
місячний календар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі