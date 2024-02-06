Місячний посівний календар на лютий 2024 року по днях — коли і що сіяти

Вирощування саджанців для посадки навесні. Фото: Freepik

Для садівників та городників лютий — це важливий період, коли необхідно готуватися до майбутнього сезону. У цей час можна розпочинати посів розсади, заготівлю живців плодових дерев і чагарників, обрізання та побілку дерев. При цьому фахівці стверджують, що родючість і життєдіяльність рослин безпосередньо залежить від місячного циклу.

Тож, Новини.LIVE пропонує скористатися м ісячним посівним календарем на лютий 2024 року, щоб дізнатися про найкращі дати для робіт на городі та у саду.

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Фази Місяця у лютому 2024 року

Спадний Місяць — з 1 по 9 лютого;

— з 1 по 9 лютого; Молодик — 10 лютого о 00:59 за Києвом;

— 10 лютого о 00:59 за Києвом; Місяць, що росте — з 11 по 23 лютого;

— з 11 по 23 лютого; Повня — 24 лютого о 14:30 за Києвом;

— 24 лютого о 14:30 за Києвом; Спадний Місяць — з 25 по 29 лютого;

— з 25 по 29 лютого; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Що робити на городі та в саду у лютому

Якщо ви власник саду, то в останній місяць зими варто:

оглянути дерева на наявність хвороб, пошкоджень, шкідників тощо;

залікувати морозобоїни;

обрізати хворі гілки;

побілити стовбури для захисту від сонячних опіків та шкідників, які незабаром з'являться;

заготовити живці з плодових гілок.

Якщо ви маєте город, то у лютому саме час:

замочити та проростити насіння для майбутніх посівів;

висіяти ранні культури на розсаду, щоб до кінця весни пересадити їх на ділянку (молоді паростки варто підсвітити фітолампою;

перевірити озимі культури;

зробити мульчування;

посіяти ранні овочі у теплиці.

Вирощування саджанців для посадки навесні. Фото: Freepik

Які культури можна посіяти в лютому на розсаду на підвіконні

Впродовж останнього місяця зими вирощують на підвіконні культури, які не вимагають багато місця:

перець;

огірки;

капуста;

помідори;

баклажани;

цибуля-порей;

селера;

цибуля;

часник;

морква;

салат;

розмарин;

базилік;

кріп;

петрушка;

кінза;

рукола;

полуниця;

суниця;

маргаритки;

хризантеми;

лобелії;

петунії;

дельфініум;

пеларгонії;

ротики;

чорнобривці.

Вирощування розсади. Фото: Freepik

Які дні сприятливі для посіву у лютому 2024 року за місячним календарем

Найкращі дні для укорінення, пересадки, пікіровки, поділу кореневища та викопування: 12, 17-21, 25 лютого.

Найвдаліші дати для замочування насіння: 1-8, 12, 15-21, 27-29 лютого.

Ідеальні дні для пророщування насіння: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого.

Які дні сприятливі для садових робіт за місячним календарем на лютий 2024 року

Найкращі дні для роботи з ґрунтом та субстратами: 9, 10, 24 лютого.

Хороші дні для поливів: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 лютого.

Ідеальні дати для підживлення рослин органічними добривами: 2, 3, 7, 8, 29 лютого.

Найсприятливіші дати для підживлення рослин мінеральними добривами: 11, 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Найкращі дні для обрізки, омолодження, формування: 2-8, 10, 29 лютого.

Хороші дні для заготівлі та перевірки живців: 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Дні, у які варто щеплювати рослини: 7, 8, 10, 12, 19-21 лютого.

Дати, які підходять для прищіпки та пасинкування: 10, 12, 15, 16, 19-21 лютого.

Дні, коли варто боротися зі шкідниками та хворобами: 9, 10, 17, 18, 25, 26 лютого.

Дати, що призначені для профілактичних обробок: 4-6, 17, 18, 25, 26 лютого.

Роботи на городі та в саду. Фото: depositphotos.com

Які дні будуть несприятливі для посіву в лютому за місячним календарем

Посадка рослин і посів насіння заборонені: 9, 10, 11, 24 лютого.

Пам'ятайте у жодному разі не можна сіяти та саджати у день молодика та повні. У цей період рослини ослаблені.

Експерти радять врахувати, що до впливу Місяця схильні не тільки культурні рослини, а й бур'яни. Тому прополювати грядки краще в той час, коли Місяць перебуває в неплідному знаку, а саме:

Водолій;

Лев;

Овен.

У такі дні пошкоджене коріння бур'янів, що залишилося в ґрунті, гірше відновлюється, завдяки чому грядка довше залишається чистою.

Що садити в лютому 2024 року за місячним посівним календарем

Місячний посівний календар на лютий 2024 року виглядає наступним чином:

картопля, топінамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;

1-3, 6, 7, 27-29 лютого; морква, буряк, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;

1-3, 6, 7, 27-29 лютого; батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;

2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого; селера, петрушка на корінь: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;

1-8, 15, 16, 27-29 лютого; цибуля на зелень, шніт-цибуля: 12-16, 19-21 лютого;

12-16, 19-21 лютого; цибуля ріпчаста: 1-3, 6, 7, 27-29 лютого;

1-3, 6, 7, 27-29 лютого; часник: 1-7, 27-29 лютого;

1-7, 27-29 лютого; томати, фізаліс: 4-8, 13-21, 29 лютого;

4-8, 13-21, 29 лютого; перець, баклажани: 4-6, 15-21, 29 лютого;

4-6, 15-21, 29 лютого; огірки: 4-8, 15-21, 29 лютого;

4-8, 15-21, 29 лютого; броколі, цвітна капуста: 1, 19-21, 27, 28 лютого;

1, 19-21, 27, 28 лютого; спаржа: 15, 16, 19-21 лютого;

15, 16, 19-21 лютого; кабачки, патисони: 15-21 лютого;

15-21 лютого; гарбуз: 15-21 лютого;

15-21 лютого; міцелій: 1-8, 15, 16, 27-29 лютого;

1-8, 15, 16, 27-29 лютого; салати, цикорій: 13-16, 19-21 лютого;

13-16, 19-21 лютого; кріп, петрушка, кінза: 12-16, 19-21 лютого;

12-16, 19-21 лютого; шпинат: 13, 14, 19-21 лютого;

13, 14, 19-21 лютого; рукола, крес, листова гірчиця: 4-6, 13, 14, 29 лютого;

4-6, 13, 14, 29 лютого; мангольд, щавель: 13, 14 лютого;

13, 14 лютого; базилік, материнка, розмарин та інші трави: 1, 19-21, 25-28 лютого;

1, 19-21, 25-28 лютого; суниця та полуниця: 2, 3, 15-21, 29 лютого;

2, 3, 15-21, 29 лютого; яблуня: 4-8, 15, 16 лютого;

4-8, 15, 16 лютого; груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 лютого;

1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 лютого; абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 лютого;

1, 4-8, 15, 16, 27, 28 лютого; черешня: 15, 16, 22, 23 лютого;

15, 16, 22, 23 лютого; волоський горіх, фундук: 15, 16 лютого;

15, 16 лютого; калина, шипшина, горобина: 4-6, 15, 16, 19-21 лютого;

4-6, 15, 16, 19-21 лютого; смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 лютого;

2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 лютого; малина, ожина: 2, 3, 15-21, 29 лютого;

2, 3, 15-21, 29 лютого; аґрус: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 лютого;

2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 лютого; виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого;

1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 лютого; обліпиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 лютого;

4-6, 12, 15, 16, 19-21 лютого; однорічники: 1, 19-21, 25-28 лютого;

1, 19-21, 25-28 лютого; цибулинні та бульбові: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого;

2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 лютого; трав’янисті багаторічники: 1, 19-21, 25-28 лютого.

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