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Лунный посевной календарь на февраль 2024 — как подготовиться к весне и что сажать

6 февраля 2024 03:14
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Лунный посевной календарь на февраль 2024 по дням — когда и что сеять
Выращивание саженцев для посадки весной. Фото: Freepik
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Для садоводов и огородников февраль — это важный период, когда необходимо готовиться к предстоящему сезону. В это время можно начинать посев рассады, заготовку черенков плодовых деревьев и кустарников, обрезку и побелку деревьев. При этом специалисты утверждают, что плодородие и жизнедеятельность растений напрямую зависит от лунного цикла.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться посевным календарем на февраль 2024 года, чтобы узнать о лучших датах для работ на огороде и в саду.

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Фазы Луны в феврале 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;
  • Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 11 по 23 февраля;
  • Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2024 года
Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Что делать на огороде и в саду в феврале

Если вы владелец сада, то в последний месяц зимы стоит:

  • осмотреть деревья на наличие болезней, повреждений, вредителей;
  • залечить морозобоины;
  • обрезать больные ветки;
  • побелить стволы для защиты от солнечных ожогов и вредителей, которые скоро появятся;
  • заготовить черенки из плодовых веток.

Если у вас есть огород, то в феврале самое время:

  • замочить и прорастить семена для будущих посевов;
  • высеять ранние культуры на рассаду, чтобы к концу весны пересадить их на участок (молодые побеги следует подсветить фитолампой;
  • проверить озимые культуры;
  • сделать мульчирование;
  • посеять ранние овощи в теплице.

 

Какие культуры можно посеять в феврале на рассаду на подоконнике
Выращивание саженцев для посадки весной. Фото: Freepik

Какие культуры можно посеять в феврале на рассаду на подоконнике

В течение последнего месяца зимы выращивают на подоконнике культуры, не требующие много места:

  • перец;
  • огурцы;
  • капуста;
  • помидоры;
  • баклажаны;
  • лук-порей;
  • сельдерей;
  • лук;
  • чеснок;
  • морковь;
  • салат;
  • розмарин;
  • базилик;
  • укроп;
  • петрушка;
  • кинза;
  • рукола;
  • клубника;
  • земляника;
  • маргаритки;
  • хризантемы;
  • лобелии;
  • петунии;
  • дельфиниум;
  • пеларгонии;
  • ротики;
  • бархатцы.

 

Что делать на огороде и в саду в феврале
Выращивание рассады. Фото: Freepik

Какие дни благоприятны для посева в феврале 2024 года по лунному календарю

Лучшие дни для укоренения, пересадки, пикировки, разделения корневища и выкапывания: 12, 17-21, 25 февраля.

Самые удачные даты для замачивания семян: 1-8, 12, 15-21, 27-29 февраля.

Идеальные дни для проращивания семян: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля.

Какие дни благоприятны для садовых работ по лунному календарю на февраль 2024 года

Лучшие дни для работы с почвой и субстратами: 9, 10, 24 февраля.

Хорошие дни для поливов: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 февраля.

Идеальные даты для удобрения растений органическими удобрениями: 2, 3, 7, 8, 29 февраля.

Самые благоприятные даты для удобрения растений минеральными удобрениями: 11, 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Лучшие дни для обрезки, омоложения, формовки: 2-8, 10, 29 февраля.

Хорошие дни для заготовки и проверки черенков: 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Дни, в которые следует прививать растения: 7, 8, 10, 12, 19-21 февраля.

Даты, подходящие для прищепки и пасынкования: 10, 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Дни, когда следует бороться с вредителями и болезнями: 9, 10, 17, 18, 25, 26 февраля.

Даты, предназначенные для профилактических обработок: 4-6, 17, 18, 25, 26 февраля.

 

Какие дни благоприятны для садовых работ по лунному календарю на февраль 2024 года
Работы на огороде и саду. Фото: depositphotos.com

Какие дни будут неблагоприятны для посева в феврале по лунному календарю

Посадка растений и посев семян запрещена: 9, 10, 11, 24 февраля.

Помните ни в коем случае нельзя сеять и сажать в день новолуния и полнолуния. В этот период растения ослаблены.

Эксперты советуют учесть, что влиянию Луны подвержены не только культурные растения, но и сорняки. Поэтому пропалывать грядки лучше в то время, когда Луна находится в бесплодном знаке, а именно:

  • Водолей;
  • Лев;
  • Овен.

В такие дни поврежденные оставшиеся в почве корни сорняков хуже восстанавливаются, благодаря чему грядка дольше остается чистой.

Что сажать в феврале 2024 года по лунному посевному календарю

Месячный посевной календарь на февраль 2024 выглядит следующим образом:

  • картофель, топинамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
  • морковь, свекла, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
  • батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;
  • сельдерей, петрушка на корень: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;
  • лук на зелень, шнит-лук: 12-16, 19-21 февраля;
  • лук репчатый: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
  • чеснок: 1-7, 27-29 февраля;
  • томаты, физалис: 4-8, 13-21, 29 февраля;
  • перец, баклажаны: 4-6, 15-21, 29 февраля;
  • огурцы: 4-8, 15-21, 29 февраля;
  • брокколи, цветная капуста: 1, 19-21, 27, 28 февраля;
  • спаржа: 15, 16, 19-21 февраля;
  • кабачки, патиссоны: 15-21 февраля;
  • тыква: 15-21 февраля;
  • мицелий: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;
  • салаты, цикорий: 13-16, 19-21 февраля;
  • укроп, петрушка, кинза: 12-16, 19-21 февраля;
  • шпинат: 13, 14, 19-21 февраля;
  • рукола, кресс, листовая горчица: 4-6, 13, 14, 29 февраля;
  • мангольд, щавель: 13, 14 февраля;
  • базилик, душица, розмарин и другие травы: 1, 19-21, 25-28 февраля;
  • земляника и клубника: 2, 3, 15-21, 29 февраля;
  • яблоня: 4-8, 15, 16 февраля;
  • груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля;
  • абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля;
  • черешня: 15, 16, 22, 23 февраля;
  • грецкий орех, фундук: 15, 16 февраля;
  • калина, шиповник, рябина: 4-6, 15, 16, 19-21 февраля;
  • смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 февраля;
  • малина, ежевика: 2, 3, 15-21, 29 февраля;
  • крыжовник: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 февраля;
  • виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля;
  • облепиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 февраля;
  • однолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля;
  • луковичные и клубневые: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;
  • травянистые многолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля.

 

Раньше мы писали, когда нужно сажать чеснок весной и как правильно это делать, чтобы получить хороший урожай.

Также мы рассказывали, чем удобрять абрикос весной, чтобы собрать большой урожай.

растения
февраль
советы
огород
сад
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