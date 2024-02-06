Лунный посевной календарь на февраль 2024 по дням — когда и что сеять

Лунный посевной календарь на февраль 2024 — как подготовиться к весне и что сажать
Для садоводов и огородников февраль — это важный период, когда необходимо готовиться к предстоящему сезону. В это время можно начинать посев рассады, заготовку черенков плодовых деревьев и кустарников, обрезку и побелку деревьев. При этом специалисты утверждают, что плодородие и жизнедеятельность растений напрямую зависит от лунного цикла.
Новини.LIVE предлагает воспользоваться посевным календарем на февраль 2024 года, чтобы узнать о лучших датах для работ на огороде и в саду.
Фазы Луны в феврале 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;
- Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;
- Растущая Луна — с 11 по 23 февраля;
- Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Что делать на огороде и в саду в феврале
Если вы владелец сада, то в последний месяц зимы стоит:
- осмотреть деревья на наличие болезней, повреждений, вредителей;
- залечить морозобоины;
- обрезать больные ветки;
- побелить стволы для защиты от солнечных ожогов и вредителей, которые скоро появятся;
- заготовить черенки из плодовых веток.
Если у вас есть огород, то в феврале самое время:
- замочить и прорастить семена для будущих посевов;
- высеять ранние культуры на рассаду, чтобы к концу весны пересадить их на участок (молодые побеги следует подсветить фитолампой;
- проверить озимые культуры;
- сделать мульчирование;
- посеять ранние овощи в теплице.
Какие культуры можно посеять в феврале на рассаду на подоконнике
В течение последнего месяца зимы выращивают на подоконнике культуры, не требующие много места:
- перец;
- огурцы;
- капуста;
- помидоры;
- баклажаны;
- лук-порей;
- сельдерей;
- лук;
- чеснок;
- морковь;
- салат;
- розмарин;
- базилик;
- укроп;
- петрушка;
- кинза;
- рукола;
- клубника;
- земляника;
- маргаритки;
- хризантемы;
- лобелии;
- петунии;
- дельфиниум;
- пеларгонии;
- ротики;
- бархатцы.
Какие дни благоприятны для посева в феврале 2024 года по лунному календарю
Лучшие дни для укоренения, пересадки, пикировки, разделения корневища и выкапывания: 12, 17-21, 25 февраля.
Самые удачные даты для замачивания семян: 1-8, 12, 15-21, 27-29 февраля.
Идеальные дни для проращивания семян: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля.
Какие дни благоприятны для садовых работ по лунному календарю на февраль 2024 года
Лучшие дни для работы с почвой и субстратами: 9, 10, 24 февраля.
Хорошие дни для поливов: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 февраля.
Идеальные даты для удобрения растений органическими удобрениями: 2, 3, 7, 8, 29 февраля.
Самые благоприятные даты для удобрения растений минеральными удобрениями: 11, 12, 15, 16, 19-21 февраля.
Лучшие дни для обрезки, омоложения, формовки: 2-8, 10, 29 февраля.
Хорошие дни для заготовки и проверки черенков: 12, 15, 16, 19-21 февраля.
Дни, в которые следует прививать растения: 7, 8, 10, 12, 19-21 февраля.
Даты, подходящие для прищепки и пасынкования: 10, 12, 15, 16, 19-21 февраля.
Дни, когда следует бороться с вредителями и болезнями: 9, 10, 17, 18, 25, 26 февраля.
Даты, предназначенные для профилактических обработок: 4-6, 17, 18, 25, 26 февраля.
Какие дни будут неблагоприятны для посева в феврале по лунному календарю
Посадка растений и посев семян запрещена: 9, 10, 11, 24 февраля.
Помните ни в коем случае нельзя сеять и сажать в день новолуния и полнолуния. В этот период растения ослаблены.
Эксперты советуют учесть, что влиянию Луны подвержены не только культурные растения, но и сорняки. Поэтому пропалывать грядки лучше в то время, когда Луна находится в бесплодном знаке, а именно:
- Водолей;
- Лев;
- Овен.
В такие дни поврежденные оставшиеся в почве корни сорняков хуже восстанавливаются, благодаря чему грядка дольше остается чистой.
Что сажать в феврале 2024 года по лунному посевному календарю
Месячный посевной календарь на февраль 2024 выглядит следующим образом:
- картофель, топинамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
- морковь, свекла, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
- батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;
- сельдерей, петрушка на корень: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;
- лук на зелень, шнит-лук: 12-16, 19-21 февраля;
- лук репчатый: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;
- чеснок: 1-7, 27-29 февраля;
- томаты, физалис: 4-8, 13-21, 29 февраля;
- перец, баклажаны: 4-6, 15-21, 29 февраля;
- огурцы: 4-8, 15-21, 29 февраля;
- брокколи, цветная капуста: 1, 19-21, 27, 28 февраля;
- спаржа: 15, 16, 19-21 февраля;
- кабачки, патиссоны: 15-21 февраля;
- тыква: 15-21 февраля;
- мицелий: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;
- салаты, цикорий: 13-16, 19-21 февраля;
- укроп, петрушка, кинза: 12-16, 19-21 февраля;
- шпинат: 13, 14, 19-21 февраля;
- рукола, кресс, листовая горчица: 4-6, 13, 14, 29 февраля;
- мангольд, щавель: 13, 14 февраля;
- базилик, душица, розмарин и другие травы: 1, 19-21, 25-28 февраля;
- земляника и клубника: 2, 3, 15-21, 29 февраля;
- яблоня: 4-8, 15, 16 февраля;
- груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля;
- абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля;
- черешня: 15, 16, 22, 23 февраля;
- грецкий орех, фундук: 15, 16 февраля;
- калина, шиповник, рябина: 4-6, 15, 16, 19-21 февраля;
- смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 февраля;
- малина, ежевика: 2, 3, 15-21, 29 февраля;
- крыжовник: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 февраля;
- виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля;
- облепиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 февраля;
- однолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля;
- луковичные и клубневые: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;
- травянистые многолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля.
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