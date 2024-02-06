Лунный посевной календарь на февраль 2024 по дням — когда и что сеять

Выращивание саженцев для посадки весной. Фото: Freepik

Для садоводов и огородников февраль — это важный период, когда необходимо готовиться к предстоящему сезону. В это время можно начинать посев рассады, заготовку черенков плодовых деревьев и кустарников, обрезку и побелку деревьев. При этом специалисты утверждают, что плодородие и жизнедеятельность растений напрямую зависит от лунного цикла.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться посевным календарем на февраль 2024 года, чтобы узнать о лучших датах для работ на огороде и в саду.

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Фазы Луны в феврале 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 9 февраля;

— с 1 по 9 февраля; Новолуние — 10 февраля в 00:59 по Киеву;

— 10 февраля в 00:59 по Киеву; Растущая Луна — с 11 по 23 февраля;

— с 11 по 23 февраля; Полнолуние — 24 февраля в 14:30 по Киеву;

— 24 февраля в 14:30 по Киеву; Убывающая Луна — с 25 по 29 февраля;

— с 25 по 29 февраля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Что делать на огороде и в саду в феврале

Если вы владелец сада, то в последний месяц зимы стоит:

осмотреть деревья на наличие болезней, повреждений, вредителей;

залечить морозобоины;

обрезать больные ветки;

побелить стволы для защиты от солнечных ожогов и вредителей, которые скоро появятся;

заготовить черенки из плодовых веток.

Если у вас есть огород, то в феврале самое время:

замочить и прорастить семена для будущих посевов;

высеять ранние культуры на рассаду, чтобы к концу весны пересадить их на участок (молодые побеги следует подсветить фитолампой;

проверить озимые культуры;

сделать мульчирование;

посеять ранние овощи в теплице.

Выращивание саженцев для посадки весной. Фото: Freepik

Какие культуры можно посеять в феврале на рассаду на подоконнике

В течение последнего месяца зимы выращивают на подоконнике культуры, не требующие много места:

перец;

огурцы;

капуста;

помидоры;

баклажаны;

лук-порей;

сельдерей;

лук;

чеснок;

морковь;

салат;

розмарин;

базилик;

укроп;

петрушка;

кинза;

рукола;

клубника;

земляника;

маргаритки;

хризантемы;

лобелии;

петунии;

дельфиниум;

пеларгонии;

ротики;

бархатцы.

Выращивание рассады. Фото: Freepik

Какие дни благоприятны для посева в феврале 2024 года по лунному календарю

Лучшие дни для укоренения, пересадки, пикировки, разделения корневища и выкапывания: 12, 17-21, 25 февраля.

Самые удачные даты для замачивания семян: 1-8, 12, 15-21, 27-29 февраля.

Идеальные дни для проращивания семян: 1-3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля.

Какие дни благоприятны для садовых работ по лунному календарю на февраль 2024 года

Лучшие дни для работы с почвой и субстратами: 9, 10, 24 февраля.

Хорошие дни для поливов: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24, 29 февраля.

Идеальные даты для удобрения растений органическими удобрениями: 2, 3, 7, 8, 29 февраля.

Самые благоприятные даты для удобрения растений минеральными удобрениями: 11, 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Лучшие дни для обрезки, омоложения, формовки: 2-8, 10, 29 февраля.

Хорошие дни для заготовки и проверки черенков: 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Дни, в которые следует прививать растения: 7, 8, 10, 12, 19-21 февраля.

Даты, подходящие для прищепки и пасынкования: 10, 12, 15, 16, 19-21 февраля.

Дни, когда следует бороться с вредителями и болезнями: 9, 10, 17, 18, 25, 26 февраля.

Даты, предназначенные для профилактических обработок: 4-6, 17, 18, 25, 26 февраля.

Работы на огороде и саду. Фото: depositphotos.com

Какие дни будут неблагоприятны для посева в феврале по лунному календарю

Посадка растений и посев семян запрещена: 9, 10, 11, 24 февраля.

Помните ни в коем случае нельзя сеять и сажать в день новолуния и полнолуния. В этот период растения ослаблены.

Эксперты советуют учесть, что влиянию Луны подвержены не только культурные растения, но и сорняки. Поэтому пропалывать грядки лучше в то время, когда Луна находится в бесплодном знаке, а именно:

Водолей;

Лев;

Овен.

В такие дни поврежденные оставшиеся в почве корни сорняков хуже восстанавливаются, благодаря чему грядка дольше остается чистой.

Что сажать в феврале 2024 года по лунному посевному календарю

Месячный посевной календарь на февраль 2024 выглядит следующим образом:

картофель, топинамбур: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;

1-3, 6, 7, 27-29 февраля; морковь, свекла, пастернак: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;

1-3, 6, 7, 27-29 февраля; батат: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;

2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля; сельдерей, петрушка на корень: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;

1-8, 15, 16, 27-29 февраля; лук на зелень, шнит-лук: 12-16, 19-21 февраля;

12-16, 19-21 февраля; лук репчатый: 1-3, 6, 7, 27-29 февраля;

1-3, 6, 7, 27-29 февраля; чеснок: 1-7, 27-29 февраля;

1-7, 27-29 февраля; томаты, физалис: 4-8, 13-21, 29 февраля;

4-8, 13-21, 29 февраля; перец, баклажаны: 4-6, 15-21, 29 февраля;

4-6, 15-21, 29 февраля; огурцы: 4-8, 15-21, 29 февраля;

4-8, 15-21, 29 февраля; брокколи, цветная капуста: 1, 19-21, 27, 28 февраля;

1, 19-21, 27, 28 февраля; спаржа: 15, 16, 19-21 февраля;

15, 16, 19-21 февраля; кабачки, патиссоны: 15-21 февраля;

15-21 февраля; тыква: 15-21 февраля;

15-21 февраля; мицелий: 1-8, 15, 16, 27-29 февраля;

1-8, 15, 16, 27-29 февраля; салаты, цикорий: 13-16, 19-21 февраля;

13-16, 19-21 февраля; укроп, петрушка, кинза: 12-16, 19-21 февраля;

12-16, 19-21 февраля; шпинат: 13, 14, 19-21 февраля;

13, 14, 19-21 февраля; рукола, кресс, листовая горчица: 4-6, 13, 14, 29 февраля;

4-6, 13, 14, 29 февраля; мангольд, щавель: 13, 14 февраля;

13, 14 февраля; базилик, душица, розмарин и другие травы: 1, 19-21, 25-28 февраля;

1, 19-21, 25-28 февраля; земляника и клубника: 2, 3, 15-21, 29 февраля;

2, 3, 15-21, 29 февраля; яблоня: 4-8, 15, 16 февраля;

4-8, 15, 16 февраля; груша, айва: 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля;

1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля; абрикос, вишня, слива, персик: 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля;

1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля; черешня: 15, 16, 22, 23 февраля;

15, 16, 22, 23 февраля; грецкий орех, фундук: 15, 16 февраля;

15, 16 февраля; калина, шиповник, рябина: 4-6, 15, 16, 19-21 февраля;

4-6, 15, 16, 19-21 февраля; смородина: 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 февраля;

2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 19-23, 29 февраля; малина, ежевика: 2, 3, 15-21, 29 февраля;

2, 3, 15-21, 29 февраля; крыжовник: 2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 февраля;

2, 3, 7, 8, 15, 16, 19-21, 29 февраля; виноград: 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля;

1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля; облепиха: 4-6, 12, 15, 16, 19-21 февраля;

4-6, 12, 15, 16, 19-21 февраля; однолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля;

1, 19-21, 25-28 февраля; луковичные и клубневые: 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля;

2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля; травянистые многолетники: 1, 19-21, 25-28 февраля.

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