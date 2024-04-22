Як просто та швидко зняти шкіру з риби — чотири лайфхаки

Не лише ножем — різні способи легко зняти шкіру з будь-якої риби
22 квітня 2024 06:40
Розділка риби. Фото: manettas.com.au
Традиційно рибу перед приготуванням очищають від луски, нутрощів та плавників, але для окремих страв потрібні чисте філе без шкірки, яка знаходиться під лускою. Домашнім кулінарам-початківцям впоратися з цим буває досить важко.
Як легко зняти шкірку з риби.
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Спосіб №1. Окріп
- Очищену рибу помістіть у глибоку посудину.
- Облийте її з усіх боків окропом.
- Шкірка легко зніметься за допомогою ножа.
Спосіб №2. Заморозка
- Помістіть рибу в морозилку на пів години.
- З затверділої, але не замерзлої риби легко зніміть ножем шкірку разом з лускою.
Спосіб №3. Дуже гострий ніж
- Заведіть ніж між м'ясом та шкіркою.
- Притисніть рукою та проведіть вздовж філе.
Спосіб №4. Поділити на частини
- Щоб зменшити площу покриття шкіркою, велику рибу слід розрізати на шматки.
- Зрізати шкірку гострим ножем, як у попередньому способі.
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