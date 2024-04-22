Як просто та швидко зняти шкіру з риби — чотири лайфхаки

Розділка риби. Фото: manettas.com.au

Традиційно рибу перед приготуванням очищають від луски, нутрощів та плавників, але для окремих страв потрібні чисте філе без шкірки, яка знаходиться під лускою. Домашнім кулінарам-початківцям впоратися з цим буває досить важко.

Як легко зняти шкірку з риби.

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Спосіб №1. Окріп

Очищену рибу помістіть у глибоку посудину.

Облийте її з усіх боків окропом.

Шкірка легко зніметься за допомогою ножа.

Спосіб №2. Заморозка

Помістіть рибу в морозилку на пів години.

З затверділої, але не замерзлої риби легко зніміть ножем шкірку разом з лускою.

Фото: bradleysfish.com

Спосіб №3. Дуже гострий ніж

Заведіть ніж між м'ясом та шкіркою.

Притисніть рукою та проведіть вздовж філе.

Спосіб №4. Поділити на частини

Щоб зменшити площу покриття шкіркою, велику рибу слід розрізати на шматки.

Зрізати шкірку гострим ножем, як у попередньому способі.

Раніше ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо за порадами від Клопотенка. Також пропонували рецепт домашнього засолювання скумбрії з часником.