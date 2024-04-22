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Не лише ножем — різні способи легко зняти шкіру з будь-якої риби

22 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як просто та швидко зняти шкіру з риби — чотири лайфхаки
Розділка риби. Фото: manettas.com.au
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Традиційно рибу перед приготуванням очищають від луски, нутрощів та плавників, але для окремих страв потрібні чисте філе без шкірки, яка знаходиться під лускою. Домашнім кулінарам-початківцям впоратися з цим буває досить важко.

Як легко зняти шкірку з риби.

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Спосіб №1. Окріп

  • Очищену рибу помістіть у глибоку посудину.
  • Облийте її з усіх боків окропом.
  • Шкірка легко зніметься за допомогою ножа.

Спосіб №2. Заморозка

  • Помістіть рибу в морозилку на пів години.
  • З затверділої, але не замерзлої риби легко зніміть ножем шкірку разом з лускою.

 

Не лише ножем — різні способи легко зняти шкіру з будь-якої риби - фото 1
Фото: bradleysfish.com

Спосіб №3. Дуже гострий ніж

  • Заведіть ніж між м'ясом та шкіркою.
  • Притисніть рукою та проведіть вздовж філе.

Спосіб №4. Поділити на частини

  • Щоб зменшити площу покриття шкіркою, велику рибу слід розрізати на шматки.
  • Зрізати шкірку гострим ножем, як у попередньому способі.

Раніше ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо за порадами від Клопотенка. Також пропонували рецепт домашнього засолювання скумбрії з часником.

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