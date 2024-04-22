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Не только ножом — разные способы легко снять кожу с любой рыбы

22 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как просто и быстро снять кожу с рыбы - четыре лайфхака
Разделка рыбы. Фото: manettas.com.au
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Традиционно рыбу перед приготовлением очищают от чешуи, внутренностей и плавников, но для отдельных блюд нужно чистое филе без шкурки, находящейся под чешуей. Домашним кулинарам-новичкам справиться с этим бывает достаточно тяжело.

Как легко снять шкурку с рыбы.

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Способ №1. Кипяток

  • Очищенную рыбу поместите в глубокий сосуд.
  • Облейте ее со всех сторон крутым кипятком.
  • Шкурка легко снимется с помощью ножа.

Способ №2. Заморозка

  • Поместите рыбу в морозилку на полчаса.
  • С затвердевшей, но не замерзшей рыбы легко снимите ножом шкурку вместе с чешуей.

 

Не только ножом — разные способы легко снять кожу с любой рыбы - фото 1
Фото: bradleysfish.com

Способ №3. Очень острый нож

  • Заведите нож между мясом и шкуркой.
  • Прижмите рукой и проведите вдоль филе.

Способ №4. Разделить на части

  • Чтобы снизить площадь покрытия шкуркой, крупную рыбу следует разрезать на куски.
  • Срежьте шкурку острым ножом, как в предыдущем способе.

Ранее мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо по советам Клопотенко. Также предлагали рецепт домашней засолки скумбрии с чесноком.

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