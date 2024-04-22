Как просто и быстро снять кожу с рыбы - четыре лайфхака

Разделка рыбы. Фото: manettas.com.au

Традиционно рыбу перед приготовлением очищают от чешуи, внутренностей и плавников, но для отдельных блюд нужно чистое филе без шкурки, находящейся под чешуей. Домашним кулинарам-новичкам справиться с этим бывает достаточно тяжело.

Как легко снять шкурку с рыбы.

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Способ №1. Кипяток

Очищенную рыбу поместите в глубокий сосуд.

Облейте ее со всех сторон крутым кипятком.

Шкурка легко снимется с помощью ножа.

Способ №2. Заморозка

Поместите рыбу в морозилку на полчаса.

С затвердевшей, но не замерзшей рыбы легко снимите ножом шкурку вместе с чешуей.

Фото: bradleysfish.com

Способ №3. Очень острый нож

Заведите нож между мясом и шкуркой.

Прижмите рукой и проведите вдоль филе.

Способ №4. Разделить на части

Чтобы снизить площадь покрытия шкуркой, крупную рыбу следует разрезать на куски.

Срежьте шкурку острым ножом, как в предыдущем способе.

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