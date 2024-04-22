Как просто и быстро снять кожу с рыбы - четыре лайфхака

Не только ножом — разные способы легко снять кожу с любой рыбы
22 апреля 2024 06:40
Разделка рыбы. Фото: manettas.com.au
Традиционно рыбу перед приготовлением очищают от чешуи, внутренностей и плавников, но для отдельных блюд нужно чистое филе без шкурки, находящейся под чешуей. Домашним кулинарам-новичкам справиться с этим бывает достаточно тяжело.
Как легко снять шкурку с рыбы.
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Способ №1. Кипяток
- Очищенную рыбу поместите в глубокий сосуд.
- Облейте ее со всех сторон крутым кипятком.
- Шкурка легко снимется с помощью ножа.
Способ №2. Заморозка
- Поместите рыбу в морозилку на полчаса.
- С затвердевшей, но не замерзшей рыбы легко снимите ножом шкурку вместе с чешуей.
Способ №3. Очень острый нож
- Заведите нож между мясом и шкуркой.
- Прижмите рукой и проведите вдоль филе.
Способ №4. Разделить на части
- Чтобы снизить площадь покрытия шкуркой, крупную рыбу следует разрезать на куски.
- Срежьте шкурку острым ножом, как в предыдущем способе.
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