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Не намагайтеся висмоктати отруту — МОЗ розповіло, як діяти після укусу змії

5 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як потрібно діяти, якщо вкусила змія — вісім корисних лайфхаків від МОЗ
Отруйна змія. Фото: podillyanews.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Навесні зі сплячки прокидаються змії та починають розселятися територією — цього року їх вже помітили в парках Києва. В Україні живуть три види отруйних гадюк, укус яких небезпечний, але в більшості випадків несмертельний.

Як надати допомогу при укусі повідомило МОЗ.

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Причини смертельних випадків після укусів змій:

  • індивідуальна реакція людини на отруту;
  • хронічні захворювання;
  • ненадання медичної допомоги.

Особливо небезпечні укуси для:

  • дітей;
  • літніх людей;
  • людей зі схильністю до алергічних реакцій.

Що робити, коли укусила змія

  1. Забезпечити постраждалому спокій та мінімум рухів.
  2. Знерухомити частину тіла, на якій знаходиться місце укусу (щоб сповільнити поширення отрути організмом).
  3. Звільнити уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.
  4. Накласти на місце укусу чисту, стерильну пов’язку.
  5. Давати постраждалому багато води.
  6. Терміново відвезти постраждалого до медичного закладу або чекати приїзду швидкої допомоги.

Чого не можна робити

  1. Не намагайтеся висмоктати отруту.
  2. Не накладайте на рану джгут.

Як убезпечитися від укусів змій

Змії ніколи не нападають на людей першими, а проявляють агресію лише у відповідь на небезпеку.

  • Одягайте високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені в черевики.
  • Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоб налякати змію та змусити її відповзти.
  • Не торкайтеся неперевірених об’єктів, адже змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.
  • Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе, позаяк гадюки не бачать нерухомий об’єкт.

Раніше в Києві знайшли змію у пральній машині. Також жінка виявила плазуна під капотом власного автомобіля.

МОЗ
швидка допомога
здоров'я
змії
небезпека
укус

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