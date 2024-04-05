Як потрібно діяти, якщо вкусила змія — вісім корисних лайфхаків від МОЗ

Не намагайтеся висмоктати отруту — МОЗ розповіло, як діяти після укусу змії
5 квітня 2024 22:14
Отруйна змія. Фото: podillyanews.com
Навесні зі сплячки прокидаються змії та починають розселятися територією — цього року їх вже помітили в парках Києва. В Україні живуть три види отруйних гадюк, укус яких небезпечний, але в більшості випадків несмертельний.
Як надати допомогу при укусі повідомило МОЗ.
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Причини смертельних випадків після укусів змій:
- індивідуальна реакція людини на отруту;
- хронічні захворювання;
- ненадання медичної допомоги.
Особливо небезпечні укуси для:
- дітей;
- літніх людей;
- людей зі схильністю до алергічних реакцій.
Що робити, коли укусила змія
- Забезпечити постраждалому спокій та мінімум рухів.
- Знерухомити частину тіла, на якій знаходиться місце укусу (щоб сповільнити поширення отрути організмом).
- Звільнити уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.
- Накласти на місце укусу чисту, стерильну пов’язку.
- Давати постраждалому багато води.
- Терміново відвезти постраждалого до медичного закладу або чекати приїзду швидкої допомоги.
Чого не можна робити
- Не намагайтеся висмоктати отруту.
- Не накладайте на рану джгут.
Як убезпечитися від укусів змій
Змії ніколи не нападають на людей першими, а проявляють агресію лише у відповідь на небезпеку.
- Одягайте високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені в черевики.
- Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоб налякати змію та змусити її відповзти.
- Не торкайтеся неперевірених об’єктів, адже змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.
- Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе, позаяк гадюки не бачать нерухомий об’єкт.
Раніше в Києві знайшли змію у пральній машині. Також жінка виявила плазуна під капотом власного автомобіля.
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