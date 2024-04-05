Как нужно действовать, если укусила змея — восемь полезных лайфхаков от Минздрава

Не пытайтесь высосать яд — Минздрав рассказал, что делать после укуса змеи
5 апреля 2024 22:14
Ядовитая змея. Фото: podillyanews.com
Весной после спячки просыпаются змеи и начинают расселяться по территории — в этом году их уже заметили в парках Киева. В Украине обитают три вида ядовитых гадюк, укус которых опасен, но в большинстве случаев несмертелен.
Как оказать помощь при укусе сообщил Минздрав.
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Причины смертельных исходов после укусов змей:
- индивидуальная реакция человека на яд;
- хронические заболевания;
- неоказание медицинской помощи.
Особенно опасны укусы для:
- детей;
- пожилых людей;
- людей со склонностью к аллергическим реакциям.
Что делать, когда укусила змея
- Обеспечить пострадавшему покой и минимум движений.
- Обездвижить часть тела, на котором находится место укуса (чтобы замедлить распространение яда по организму).
- Освободить пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
- Наложить на место укуса чистую, стерильную повязку.
- Давать пострадавшему много воды.
- Срочно отвезти пострадавшего в медицинское учреждение или ждать приезда скорой помощи.
Чего нельзя делать
- Не пытайтесь высосать яд.
- Не накладывайте на рану жгут.
Как уберечься от укусов змей
Змеи никогда не нападают на людей первыми, а проявляют агрессию только в ответ на опасность.
- Надевайте высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.
- Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошарьте или постучите палкой и т.д., чтобы испугать змею и заставить ее отползти.
- Не прикасайтесь к непроверенным объектам, ведь змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями.
- Если увидели змею, не совершайте резких движений. Подождите, пока она отползет, так как гадюки не видят неподвижный объект.
Ранее в Киеве обнаружили змею в стиральной машине. Также женщина обнаружила пресмыкающегося под капотом собственного автомобиля.
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