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Не пытайтесь высосать яд — Минздрав рассказал, что делать после укуса змеи

5 апреля 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как нужно действовать, если укусила змея — восемь полезных лайфхаков от Минздрава
Ядовитая змея. Фото: podillyanews.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Весной после спячки просыпаются змеи и начинают расселяться по территории — в этом году их уже заметили в парках Киева. В Украине обитают три вида ядовитых гадюк, укус которых опасен, но в большинстве случаев несмертелен.

Как оказать помощь при укусе сообщил Минздрав.

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Причины смертельных исходов после укусов змей:

  • индивидуальная реакция человека на яд;
  • хронические заболевания;
  • неоказание медицинской помощи.

Особенно опасны укусы для:

  • детей;
  • пожилых людей;
  • людей со склонностью к аллергическим реакциям.

Что делать, когда укусила змея

  1. Обеспечить пострадавшему покой и минимум движений.
  2. Обездвижить часть тела, на котором находится место укуса (чтобы замедлить распространение яда по организму).
  3. Освободить пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
  4. Наложить на место укуса чистую, стерильную повязку.
  5. Давать пострадавшему много воды.
  6. Срочно отвезти пострадавшего в медицинское учреждение или ждать приезда скорой помощи.

Чего нельзя делать

  1. Не пытайтесь высосать яд.
  2. Не накладывайте на рану жгут.

Как уберечься от укусов змей

Змеи никогда не нападают на людей первыми, а проявляют агрессию только в ответ на опасность.

  • Надевайте высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.
  • Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошарьте или постучите палкой и т.д., чтобы испугать змею и заставить ее отползти.
  • Не прикасайтесь к непроверенным объектам, ведь змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями.
  • Если увидели змею, не совершайте резких движений. Подождите, пока она отползет, так как гадюки не видят неподвижный объект.

Ранее в Киеве обнаружили змею в стиральной машине. Также женщина обнаружила пресмыкающегося под капотом собственного автомобиля.

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