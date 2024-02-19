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Перець буде гігантським та м'ясистим, якщо посіяти його вчасно — дізнайтеся коли саме

19 лютого 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли потрібно сіяти солодкий перець
Солодкий перець. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Ви коли-небудь мріяли про те, щоб виростити власні гігантські перці, які вразять вас своїм розміром та м'ясистістю. Секрет цього успіху простий, який залежить від часу посіву. Дізнайтесь, коли саме варто садити перець, щоб отримати чудові результати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Зелена планета

Коли висаджувати перець 

Існує кілька дуже важливих нюансів у вирощуванні перцю. По-перше, максимум у фазі розсади він має бути 55-70 днів. Але потрібно враховувати, що такий строк повинен бути при ідеальному врахуванні кількох нюансів, тобто стаканчик, в якому він вирощується бути пів літровим, щоб там була добре розвинена корнева система. 

Якщо ви будете висаджувати перець 10 травня, потрібно розуміти, що рослина полюбляє тепло, якщо буде холодно, тоді паростки будуть чекати відповідних умов. 

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Розсада солокого перця. Фото: @TheGreenPlanet

Який температурний режим потрібен перцю

Якщо вночі температура буде знижуватися до –8 ºС, такі умови будуть неприйнятні. Буде розвиватися дефіцит елементів, а листя буде тьмяним. Рослина не буде розвиватися в такому випадку. 

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Розсада солокого перця. Фото: @TheGreenPlanet

Також потрібно враховувати, що якщо у вас на вікні занадто прохолодно, перець будет сходити пару тижнів. Якщо у вас є теплий бокс, де температура повітря приблизно +27 ºС, тоді він почне проростати за 3-4 дні. 

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Солодкі перці. Фото: @TheGreenPlanet

При сходах потрібно знизити температуру до +20 ºС, тому що світла ще буде недостатньо. 

Якщо у вас є можливість висадити перець у двох літрові пляшки, тоді перець при висаджування одразу почне рости. 

Не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною і згниє.

Також ми писали, коли і як саджати часник навесні 2024 року за місячним календарем.

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