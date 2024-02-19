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Перец будет гигантским и мясистым, если посеять его вовремя — узнайте когда именно

19 февраля 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда нужно сеять сладкий перец
Сладкий перец. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы вырастить собственные гигантские перцы, которые поразят вас своим размером и мясистостью. Секрет этого успеха прост, который зависит от времени посева. Узнайте, когда именно стоит сажать перец, чтобы получить отличные результаты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Зеленая планета.

Когда высаживать перец

Существует несколько важных нюансов в выращивании перца. Во первых, максимум в фазе рассады он должен быть 55-70 дней. Но нужно учитывать, что такой срок должен быть при идеальном учете нескольких нюансов, то есть стаканчик, в котором он выращивается быть поллитровым, чтобы там была хорошо развита корневая система.

Если вы будете высаживать перец 10 мая, нужно понимать, что растение любит тепло, если будет холодно, тогда ростки будут ждать соответствующих условий.

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Рассада для перца. Фото: @TheGreenPlanet

Какой температурный режим нужен перцу 

Если ночью температура будет снижаться до –8 ºС, то такие условия будут неприемлемы. Будет развиваться дефицит элементов, а листья будут тусклыми. Растение не будет развиваться в этом случае.

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Рассада для перца. Фото: @TheGreenPlanet

Также необходимо учесть, что если у вас на окне очень холодно, перец будет сходить пару недель. Если у вас есть теплый бокс, где температура воздуха около +27 ºС, тогда он начнет прорастать за 3-4 дня.

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Сладкие перцы. Фото: @TheGreenPlanet

При взращивании нужно снизить температуру до +20 ºС, потому что света еще будет недостаточно.

Если у вас есть возможность высадить перец в двух литровых бутылках, тогда перец при высадке сразу начнет расти.

Не вносите эти удобрения при посадке картофеля – клубень будет мелким и сгниет.

Также мы писали, когда и как сажать чеснок весной 2024 по лунному календарю.

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