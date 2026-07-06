Помідори не зав'язують плоди через спеку: як врятувати врожай

Оприскування томатів влітку для якісного плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

В багатьох регіонах України триває літня спека. Для городників це та ще морока. І полив не завжди рятує грядки. Особливо якщо йдеться про кущі томатів у період цвітіння. Висока температура здатна залишити вас без зав'язі. Але є простий засіб захисту.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria.pl розповідає, чим варто обприскати кущі томатів, щоб врятувати зав'язі від спеки та забезпечити собі щедре плодоношення.

Чому спека заважає помідорам зав'язувати плоди

Томати люблять сонце і тепло. Але коли температура повітря перевищує +30°C, рослини починають відчувати сильний стрес. Томати намагаються зменшити випаровування вологи й захистити себе від перегріву. Першими реагують верхні листочки: вони скручуються, втрачають пружність. Наступним страждає цвіт: пилок стає менш життєздатним, запилення погіршується. Більшість квітів опадає і як результат рослина залишається без зав'язей.

Про що ще може говорити скручене листя томатів

Варто уважно оглянути рослини. Іноді деформація верхівок сигналізує не тільки про перегрів. Скручування листя також можуть викликати попелиця або надлишок азотних добрив.

А однією з найпоширеніших причин є нестача бору — мікроелемента, без якого томати не можуть нормально цвісти та формувати плоди. Його дефіцит часто призводить до масового опадання квітів навіть тоді, коли кущ виглядає здоровим.

Як допомогти томатам пережити спеку

Під час високих температур звичайного догляду вже недостатньо. Щоб зберегти майбутній урожай томатів, варто комплексно підтримати рослини.

Насамперед необхідно:

регулярно поливати кущі під корінь у ранкові або вечірні години;

за можливості використовувати притіняючі сітки або легкі укриття;

замульчувати ґрунт соломою чи підсушеною скошеною травою, щоб коріння не перегрівалося і довше зберігалася волога;

провітрювати теплицю, щоб уникнути перегріву.

Чим оприскувати помідори, щоб зберегти зав'язь

Якщо томати активно цвітуть, але нові плоди майже не утворюються, ефективним рішенням стане позакореневе підживлення бором. Для цього використовують борну кислоту або інший препарат із бором, призначений для садово-городніх культур.

Робочий розчин готують із розрахунку 3-5 г порошку на 10 л води, суворо дотримуючись рекомендацій виробника. Під час обприскування важливо ретельно змочити не лише листя, а й усі квіткові китиці, адже саме вони найбільше потребують цього мікроелемента.

Чому бор допомагає отримати більший урожай

Підживлення бором:

підтримує нормальне цвітіння;

покращує запилення;

підвищує життєздатність пилку.

Завдяки цьому рослина витрачає менше сил на боротьбу зі стресом і спрямовує енергію на формування зав'язі.

Раніше ми розповідали, чим слід обов'язково підживити кабачки влітку, щоб уникнути появи пустоцвітів. У цей час рослина потребує якісного добрива та догляду.