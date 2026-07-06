Чим підживити кабачки, щоб щедро плодоносили: найкращі добрива від пустоцвітів

Підживлення кабачків для щедрого плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Кущі кабачків вкрилися яскравими жовтими квітами, але довгоочікуваних плодів так і не видно? Така ситуація знайома багатьом городникам. А головна причина криється у догляді. Кілька простих заходів та збалансоване підживлення допоможуть овочу щедро плодоносити.

Новини.LIVE розповідає, чому на кабачках з'являються пустоцвіти та ділиться секретами, які добрива збільшать кількість зав'язей удвічі.

Чому на кабачках з'являється багато пустоцвітів

Чоловічі квітки потрібні кущам кабачків для запилення. Але, коли пустоцвітів стає дуже багато, це вже створює проблему. Адже плоди майже не формуються. Є кілька факторів, які на це впливають:

Занадто свіже насіння

Насіння кабачків, яке пролежало один-два роки в сухому та темному місці, часто формує більше жіночих квіток, а рослини починають плодоносити раніше.

Загущені посадки

Якщо кущі ростуть надто близько один до одного, вони:

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конкурують за поживні речовини та воду;

затінюють квітки;

погіршують циркуляцію повітря;

ускладнюють доступ бджіл і джмелів до рослин.

Оптимальна відстань між кущами становить приблизно 80-90 см. Якщо посадки вже загущені, можна обережно видалити частину нижнього листя. Це покращить освітлення та провітрювання без шкоди для рослини.

Полив

Поширена помилка — занадто часті поливи. Постійно мокрий ґрунт стимулює ріст зеленої маси, а не плодів. Перед поливом краще перевірити землю на глибині приблизно 5 см. Якщо вона ще волога, поспішати з водою не варто. Коли ж зав'язі почнуть активно збільшуватися, потреба рослин у волозі поступово зростає. Під час утворення зав'язей кабачки поливають 1-2 рази на тиждень.

Чим підживити кабачки, щоб було більше зав'язі

Під час цвітіння кабачкам особливо потрібне збалансоване живлення. Якщо рослина отримує занадто багато азоту, вона активно нарощує велике листя, але зав'язей стає менше. Тому в цей період варто робити акцент на калії, фосфорі та інших важливих мікроелементах.

Монофосфат калію

Одне з найкращих добрив для періоду цвітіння та плодоношення. Фосфор зміцнює кореневу систему, а калій стимулює формування зав'язі та допомагає плодам швидше наливатися. Для удобрення використовують 10-15 г препарату, розводячи в 10 л води. Рослини поливають по вологому ґрунту.

Гумат калію

Натуральне добриво допомагає кабачкам краще засвоювати поживні речовини, легше переносити спеку та стимулювати утворення нових зав'язей. Для підживлення достатньо 10-15 мл препарату на 10 л води.

Комплексні добрива

Комплексні добрива для овочевих культур добре підходять для регулярного догляду. Підживлювати кабачки достатньо один раз на 10 днів. Але не забувайте обов'язково зволожувати ґрунт перед підгодівлею, щоб не нашкодити кущам.

Борна кислота

Бор є одним із найважливіших мікроелементів під час цвітіння. Він допомагає зменшити осипання зав'язі та покращує запилення. Його використовують для оприскування листя. Для цього 1 г борної кислоти розчиняють у невеликій кількості гарячої води, після чого доводять об'єм до 10 л. Зручніше розпилювати з пульверизатора. Оприскування проводьте у вечірній час або в похмуру погоду.

Що робити під час сильної спеки

У липневу спеку кабачки можуть тимчасово призупиняти формування нових плодів навіть за правильного догляду. Висока температура погіршує запилення, а пилок стає менш життєздатним. Тож, у такі дні бажано трохи притіняти грядки в найспекотніші години, регулярно контролювати вологість ґрунту та не вносити надмірну кількість добрив.