Чем подкормить кабачки, чтобы они щедро плодоносили: лучшие удобрения от пустоцветов

Подкормка кабачков для большого плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

Кусты кабачков покрылись яркими желтыми цветами, но долгожданных плодов так и не видно? Такая ситуация знакома многим огородникам. А главная причина кроется в уходе. Несколько простых мер и сбалансированная подкормка помогут овощу щедро плодоносить.

Новини.LIVE рассказывает, почему на кабачках появляются пустоцветы, и делится секретами, какие удобрения увеличат количество завязей вдвое.

Почему на кабачках появляется много пустоцветов

Мужские цветки нужны кустам кабачков для опыления. Но когда пустоцветов становится слишком много, это уже создает проблему. Ведь плоды почти не формируются. Есть несколько факторов, которые на это влияют:

Слишком свежие семена

Семена кабачков, пролежавшие один-два года в сухом и темном месте, часто дают больше женских цветков, а растения начинают плодоносить раньше.

Сгущенные посадки

Если кусты растут слишком близко друг к другу, они:

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конкурируют за питательные вещества и воду;

затеняют цветки;

ухудшают циркуляцию воздуха;

затрудняют доступ пчел и шмелей к растениям.

Оптимальное расстояние между кустами составляет примерно 80-90 см. Если посадки уже загущены, можно осторожно удалить часть нижних листьев. Это улучшит освещение и проветривание без ущерба для растения.

Полив

Распространенная ошибка — слишком частые поливы. Постоянно влажная почва стимулирует рост зеленой массы, а не плодов. Перед поливом лучше проверить почву на глубине примерно 5 см. Если она еще влажная, спешить с водой не стоит. Когда же завязи начнут активно увеличиваться, потребность растений во влаге постепенно возрастает. Во время образования завязей кабачки поливают 1-2 раза в неделю.

Чем подкормить кабачки, чтобы было больше завязей

Во время цветения кабачкам особенно необходимо сбалансированное питание. Если растение получает слишком много азота, оно активно наращивает крупную листву, но завязей становится меньше. Поэтому в этот период стоит сделать акцент на калии, фосфоре и других важных микроэлементах.

Монофосфат калия

Одно из лучших удобрений для периода цветения и плодоношения. Фосфор укрепляет корневую систему, а калий стимулирует образование завязей и помогает плодам быстрее наливаться. Для удобрения используют 10-15 г препарата, разбавляя его в 10 л воды. Растения поливают по влажной почве.

Гумат калия

Натуральное удобрение помогает кабачкам лучше усваивать питательные вещества, легче переносить жару и стимулирует образование новых завязей. Для подкормки достаточно 10-15 мл препарата на 10 л воды.

Комплексные удобрения

Комплексные удобрения для овощных культур хорошо подходят для регулярного ухода. Подкармливать кабачки достаточно один раз в 10 дней. Но не забывайте обязательно увлажнять почву перед подкормкой, чтобы не навредить кустам.

Борная кислота

Бор является одним из важнейших микроэлементов во время цветения. Он помогает уменьшить осыпание завязи и улучшает опыление. Его используют для опрыскивания листьев. Для этого 1 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве горячей воды, после чего доводят объем до 10 л. Удобнее распылять из пульверизатора. Опрыскивание проводите в вечернее время или в пасмурную погоду.

Что делать во время сильной жары

В июльскую жару кабачки могут временно приостанавливать образование новых плодов даже при правильном уходе. Высокая температура ухудшает опыление, а пыльца становится менее жизнеспособной. Поэтому в такие дни желательно немного притенять грядки в самые жаркие часы, регулярно контролировать влажность почвы и не вносить чрезмерное количество удобрений.