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Поради від досвідчених квітникарів — чим потрібно підгодувати нарциси навесні

26 лютого 2024 23:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як удобрювати нарциси навесні
Жовті нарциси. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Бажаєте, щоб ваші нарциси радували вас яскравими та красивими квітами навесні. Ми підготували поради від досвідчених квітникарів про те, як правильно підгодувати ці квіти для чудового цвітіння.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Чим потрібно удобрити нарциси навесні

Навесні нарциси потребують підживлення для здорового та красивого цвітіння. Оптимальним вибором буде добриво з високим вмістом фосфору та калію, також важливого для формування міцних цибулин та яскравих кольорів.

Підживлення проводять на початку вегетаційного періоду, коли починає активно розвиватися листя і нирки рослини.

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Жовті нарциси. Фото: Freepik

Як вирощувати нарциси

Для успішного вирощування нарцисів рекомендується дотримуватися кількох важливих порад.

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Жовті нарциси. Фото: Freepik

Вибір місця

Вибирайте для посадки місце з гарним освітленням та дренованим ґрунтом, щоб уникнути застою води, що може призвести до гниття цибулин.

Правильна посадка

Садіть цибулини на глибину близько 10-15 см і на відстані близько 10-15 см одна від одної.

Помірний полив

Нарциси не вимагають надмірного поливу. Зазвичай достатньо поливати після того, як верхній шар грунту підсохне.

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Жовті нарциси. Фото: Freepik

Добриво для рослин

Підживлюйте рослини добривом, багатим на фосфор і калій, на початку і в середині вегетаційного періоду.

Підтримка здоров'я ґрунту

Регулярно перекопуйте ґрунт навколо нарцисів, щоб підтримувати хорошу циркуляцію повітря та видалити бур'яни.

Догляд після цвітіння

Після того, як квіти зав'януть, залиште листя на рослині, щоб вони могли погаситися природним чином і живити цибулину для наступного сезону.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити красиві та здорові нарциси у вашому саду або на грядці.

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