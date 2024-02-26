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Советы от опытных цветоводов — чем нужно подкормить нарциссы весной

26 февраля 2024 23:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удобрять нарциссы весной
Желтые нарциссы. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Хотите, чтобы ваши нарциссы радовали вас яркими и красивыми цветами весной. Мы подготовили советы от опытных цветоводов о том, как правильно подкормить эти прекрасные цветы для великолепного цветения.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Чем нужно удобрить нарциссы весной

Весной нарциссы нуждаются в подкормке для здорового и красивого цветения. Оптимальным выбором будет удобрение с высоким содержанием фосфора и калия, также важного для формирования крепких луковиц и ярких цветов.

Подкормку проводят в начале вегетационного периода, когда начинают активно развиваться листья и почки растения.

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Желтые нарциссы. Фото: Freepik

Советы как выращивать нарциссы

Для успешного выращивания нарциссов рекомендуется следовать нескольким важным советам.

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Желтые нарциссы. Фото: Freepik

Выбор места

Выбирайте для посадки место с хорошим освещением и дренированным грунтом, чтобы избежать застоя воды, что может привести к гниению луковиц.

Правильная посадка

Сажайте луковицы на глубину около 10-15 см и на расстоянии около 10-15 см друг от друга.

Умеренный полив

Нарциссы не требуют избыточного полива. Обычно достаточно поливать их после того, как верхний слой почвы подсохнет.

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Желтые нарциссы. Фото: Freepik

Удобрение растений

Подкармливайте растения удобрением, богатым фосфором и калием, в начале и в середине вегетационного периода.

Поддержание здоровья почвы

Регулярно перекапывайте почву вокруг нарциссов, чтобы поддерживать хорошую циркуляцию воздуха и удалить сорняки.

Уход после цветения

После того как цветы завянут, оставьте листья на растении, чтобы они могли погаситься естественным образом и питать луковицу для следующего сезона.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить красивые и здоровые нарциссы в вашем саду или на грядке.

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