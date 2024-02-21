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Прості правила посіву насіння, які завжди дозволяють отримувати гарні сходи овочів та квітів

21 лютого 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Поради, які допоможуть вирости рослинам “щіткою”
Грунт для рослин. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Хочете, щоб ваше насіння завжди проростало з легкістю і радували вас здоровими сходами. Існують прості, але надійні правила сівби, які забезпечать вам відмінні результати як з овочами, так і з квітами. Дізнайтеся ці секрети для успішного початку вашої сезона. 

Інформацію опублікували на YouTube каналі Наша дача

Незабаром розпочнеться масовий посів. Ця інформація стане актоуною для тих, хто бажає вирощувати рослини без зайвого клопоту. 

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Грунт для рослин. Фото: Freepik

Коли насіння знаходиться в стані спокою, головним завдання є, розбудити це насіння. Використовуючи ці поради, ви побачите, що все насіння буде прокидатися в один час. 

Що впливає на швидке проростання насіння 

Є три основні речі, які впливають на швидке проростання насіння. Перша причина, це достатня кількість вологи. Тому що ядро насіння знаходиться всередині та вкрите оболонкою. 

Перше правило 

Волога потрібна для того, щоб оболонка стала м'якою, а вода дісталася до ядра насіння. Коли волога буде в достатній кількості, ядро насіння починає розширюватися та розкривати оболонку. Саме з розкритою оболонки з'являється перший паросток. Буває так, що води не вистачає, тоді рослина вбирає недостатню кількість вологи, якої недостатньо для пророщування. Також трапляється таке, що води занадто багато, тоді ядру, яке знаходиться в насінні, немає чим дихати. 

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Грунт для рослин. Фото: Freepik

Друге правило 

Дуже важливо враховувати температуру повітря. Після посіва потрібно створити оптимальні показники, які для всіх рослин відрізняються. Бувають мінімальні температури, при яких деякі насінини починають проростати. Але при низких температурах дружнього пророщування ми не отримуємо. Оптимальний температурний показник складає від 20 ºС до 25-27 ºС. Температурний коридор 22-25 ºС буде ідеальним. 

Третє правило 

Також важливо звернути увагу на фізико=хімічний склад грунту. Він не повинен бути щільним, грунт потрібен щільний, рихлий, але структурований. Грунт повинен бути доволі легким, щоб він не заважав слабкому паростку пробиватися на поверхню. Також потрібно звернути увагу на глибину посадки насіння. Якщо ми маємо якісний грунт, але занадто глибоко розмістимо насіння, йому може не вистачити сил, щоб вирости. 

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Грунт для рослин. Фото: Freepik

Розмір насіння визначає достатню глибину розміщення. Такі культури як петунія кущова, бегонія вічноквітуча, дихондра або віола, мають дрібне насіння, їх можна розміщувати на поверхні. Якщо ж ви маєте рослини з крупним насінням, тоді потрібно закладати насіння на 2-3 діаметра. 

Раніше ми писали, які добрива не вносити при посадці картоплі — бульба буде дрібною і згниє.

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