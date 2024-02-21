Советы, которые помогут вырасти растениям "щеткой"

Почва для растений. Фото: Freepik

Хотите, чтобы ваши семена всегда прорастали с легкостью и радовали вас здоровыми всходами. Есть простые, но надежные правила посева, которые обеспечат вам хорошие результаты как с овощами, так и с цветами. Узнайте эти секреты для успешного начала вашего сезона.

Информацию опубликовали на YouTube канале Наша дача.

В скором времени начнется массовый посев. Эта информация станет актуальной для тех, кто желает выращивать растения без лишних хлопот.

Почва для растений. Фото: Freepik

Когда семена находятся в состоянии покоя, главной задачей является разбудить эти семена. Используя эти советы, вы увидите, что все семена будут просыпаться в одно время.

Что влияет на быстрое прорастание семян

Есть три основных вещи, которые влияют на быстрое прорастание семян. Первая причина – это достаточное количество влаги. Потому что ядро семян находится внутри и покрыто оболочкой.

Первое правило

Влага нужна для того, чтобы оболочка стала мягкой, а вода добралась до ядра семян. Когда влага будет в достаточном количестве, ядро семян начинает расширяться и раскрывать оболочку. Именно из раскрытой оболочки появляется первый росток. Бывает так, что воды не хватает, тогда растение впитывает недостаточное количество влаги, которой недостаточно для проращивания. Также случается такое, что воды слишком много, тогда ядру, которое находится в семенах, нечем дышать.

Почва для растений. Фото: Freepik

Второе правило

Очень важно учитывать температуру воздуха. После посева следует создать оптимальные показатели, которые для всех растений отличаются. Бывают минимальные температуры, при которых некоторые семена начинают прорастать. Но при низких температурах дружественного проращивания мы не получаем. Оптимальный температурный показатель составляет от 20 до 25-27 ºС. Температурный коридор 22-25 ºС будет идеальным.

Третье правило

Также важно обратить внимание на физико-химический состав почвы. Он не должен быть плотным, почва нужна плотная, рыхлая, но структурированная. Почва должна быть достаточно легкой, чтобы она не мешала слабому побегу пробиваться на поверхность. Также следует обратить внимание на глубину посадки семян. Если у нас есть качественная почва, но слишком глубоко разместим семена, ей может не хватить сил, чтобы вырасти.

Почва для растений. Фото: Freepik

Размер семян определяет достаточную глубину размещения. Такие культуры как петуния кустовая, бегония вечноцветущая, дихондра или виола, имеют мелкие семена, их можно размещать на поверхности. Если же у вас растения с крупными семенами, тогда нужно заделывать семена на 2-3 диаметра.

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