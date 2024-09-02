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Риба сама стрибатиме у відро у вересні — п'ять риболовних лайфхаків, які працюють

2 вересня 2024 20:13
Анастасія Мироненко - Редактор
Як ловити рибу у вересні — хитрощі та поради досвідчених рибалок
Чоловік наловив відро риби. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Вересень — один з найкращих місяців для риболовлі, адже денної спеки вже немає, вечори та ночі ще достатньо теплі, а комарі майже не дошкуляють. А щоб рибка сама чіплялася на ваш гачок, варто знати деякі хитрощі.  

Пропонуємо вам п'ять риболовних лайфхаків для гарного кльову у вересні, які точно працюють. 

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Яку рибу можна ловити у вересні 

Частий вересневий улов в Україні:

  • головень;
  • плоскирка;
  • карп;
  • сазан;
  • краснопірка;
  • лящ;
  • підлящик;
  • плотва;
  • в'язь;
  • сом;
  • щука;
  • верховодка.

Також досвідчені рибалки стверджують, що осінь — найкращий період для ловлі хижої риби. Особливо активно у вересні клює щука, окунь, судак.

 

Яку рибу можна ловити у вересні
Чоловік спіймав рибу. Фото: freepik.com

П'ять хитрощів ловлі риби у вересні

1. Місце риболовлі 

Оскільки температура води поступово знижується, то риба йде з мілководдя у глибокі шари, опускається на дно в пошуках більш затишних куточків. Вдалішою риболовля буде з човна або спінінгом.

Якщо ще тримається спекотна погода, також зверніть увагу на глибші ділянки, де риба може ховатися від спеки та пересуватися до мілководдя в пошуках їжі.

На річках риба може зосереджуватися в районі ям та річищних ям, де вода зберігає свою температуру.  Крім цього, у вересні досить вдало можна рибалити в проводку (по течії).

Водойми з густою водною рослинністю є ідеальним місцем для ловлі у вересні. Адже тут риба знаходить укриття та їжу, а також активно полює.

 

П'ять хитрощів ловлі риби у вересні
Чоловік ловить рибу на річці. Фото: freepik.com

2. Погода 

Дуже важливо стежити за погодними змінами. Найбільш плідним на улов часом буде похмура, безвітряна погода, що зберігається кілька днів поспіль.

А якщо певний час трималася холодна погода, а потім настали теплі дні — клювання буде найкращим.

3. Снасті для риболовлі у вересні 

Для риболовлі у вересні підходять всі снасті. У невеликих річках хороша ловля на мормишку біля берегів. Якщо ви йдете на щуку, то шукайте її у глибоких місцях, обирайте спінінг або ловіть вертикальним блеснінням з човна.

Донними або поплавковими вудками у вересні активно ловиться лящ, поплавковою вудкою на мотиля – плоскирка і краснопірка.

4. Наживка

Черв'яки найкраще підходять, як наживка для вересневої риболовлі. Також можна обирати наступну наживку для риб у вересні:

  • для щуки — хробак, мотиль, опариш;
  • для плотви, молодого ляща, головня — мотиль, опариш;
  • для окуня і дрібної щуки — мальок;
  • для жереха — верховодка.

5. Підгодівля 

Вересневе підгодовування не відрізняється від звичайного — пшоняна каша, макуха, висівки.

Варто звернути увагу про правила використання підгодовування — підгодівля не повинна містити сильних ароматизаторів, оскільки з похолоданням різкі запахи рибу швидше насторожують, ніж приваблюють.

 

Раніше ми публікували місячний календар риболова на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі.

Нагадаємо, ми писали, в яких саме річках у Чернігівській області небезпечно ловити рибу через їх отруєння російськими окупантами.

 

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