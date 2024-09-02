Як ловити рибу у вересні — хитрощі та поради досвідчених рибалок

Риба сама стрибатиме у відро у вересні — п'ять риболовних лайфхаків, які працюють
Вересень — один з найкращих місяців для риболовлі, адже денної спеки вже немає, вечори та ночі ще достатньо теплі, а комарі майже не дошкуляють. А щоб рибка сама чіплялася на ваш гачок, варто знати деякі хитрощі.
Пропонуємо вам п'ять риболовних лайфхаків для гарного кльову у вересні, які точно працюють.
Яку рибу можна ловити у вересні
Частий вересневий улов в Україні:
- головень;
- плоскирка;
- карп;
- сазан;
- краснопірка;
- лящ;
- підлящик;
- плотва;
- в'язь;
- сом;
- щука;
- верховодка.
Також досвідчені рибалки стверджують, що осінь — найкращий період для ловлі хижої риби. Особливо активно у вересні клює щука, окунь, судак.
П'ять хитрощів ловлі риби у вересні
1. Місце риболовлі
Оскільки температура води поступово знижується, то риба йде з мілководдя у глибокі шари, опускається на дно в пошуках більш затишних куточків. Вдалішою риболовля буде з човна або спінінгом.
Якщо ще тримається спекотна погода, також зверніть увагу на глибші ділянки, де риба може ховатися від спеки та пересуватися до мілководдя в пошуках їжі.
На річках риба може зосереджуватися в районі ям та річищних ям, де вода зберігає свою температуру. Крім цього, у вересні досить вдало можна рибалити в проводку (по течії).
Водойми з густою водною рослинністю є ідеальним місцем для ловлі у вересні. Адже тут риба знаходить укриття та їжу, а також активно полює.
2. Погода
Дуже важливо стежити за погодними змінами. Найбільш плідним на улов часом буде похмура, безвітряна погода, що зберігається кілька днів поспіль.
А якщо певний час трималася холодна погода, а потім настали теплі дні — клювання буде найкращим.
3. Снасті для риболовлі у вересні
Для риболовлі у вересні підходять всі снасті. У невеликих річках хороша ловля на мормишку біля берегів. Якщо ви йдете на щуку, то шукайте її у глибоких місцях, обирайте спінінг або ловіть вертикальним блеснінням з човна.
Донними або поплавковими вудками у вересні активно ловиться лящ, поплавковою вудкою на мотиля – плоскирка і краснопірка.
4. Наживка
Черв'яки найкраще підходять, як наживка для вересневої риболовлі. Також можна обирати наступну наживку для риб у вересні:
- для щуки — хробак, мотиль, опариш;
- для плотви, молодого ляща, головня — мотиль, опариш;
- для окуня і дрібної щуки — мальок;
- для жереха — верховодка.
5. Підгодівля
Вересневе підгодовування не відрізняється від звичайного — пшоняна каша, макуха, висівки.
Варто звернути увагу про правила використання підгодовування — підгодівля не повинна містити сильних ароматизаторів, оскільки з похолоданням різкі запахи рибу швидше насторожують, ніж приваблюють.
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