Как ловить рыбу в сентябре — хитрости и советы опытных рыболовов

Человек наловил ведро рыбы. Фото: freepik.com

Сентябрь — один из самых лучших месяцев для рыбалки, ведь дневной жары уже нет, вечера и ночи еще достаточно теплые, а комары почти не донимают. А чтобы рыбка сама цеплялась на ваш крючок, стоит знать некоторые уловки.

Предлагаем вам пять точно работающих рыболовных лайфхаков для хорошего клева в сентябре.

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Частый сентябрьский улов в Украине:

голавль;

плоскирка;

карп;

сазан;

красноперка;

лещ;

подлещик;

плотва;

вязь;

сом;

щука;

верховодка.

Также опытные рыбаки утверждают, что осень — лучший период для ловли хищной рыбы. Особенно активно в сентябре клюет щука, окунь, судак.

Мужчина поймал рыбу. Фото: freepik.com

Пять хитростей ловли рыбы в сентябре

1. Место рыбалки

Поскольку температура воды постепенно снижается, то рыба уходит из мелководья в глубокие слои, опускается на дно в поисках более уютных уголков. Удачнее рыбалка будет с лодки или спиннингом.

Если еще держится жаркая погода, обратите внимание на более глубокие участки, где рыба может прятаться от жары и передвигаться к мелководью в поисках пищи.

На реках рыба может сосредотачиваться в районе ям и речных ям, где вода сохраняет свою температуру. Кроме этого, в сентябре довольно удачно можно ловить рыбу в проводку (по течению).

Водоем с густой водной растительностью является идеальным местом для ловли в сентябре. Ведь здесь рыба находит укрытие и еду, а также активно охотится.

Человек ловит рыбу на реке. Фото: freepik.com

2. Погода

Очень важно следить за погодными изменениями. Наиболее плодотворными на улов временами будет пасмурная, безветренная погода, сохраняющаяся несколько дней подряд.

А если определенное время держалась холодная погода, а потом наступили теплые дни — клев будет самый лучший.

3. Снасти для рыбалки в сентябре

Для рыбалки в сентябре подходят все снасти. В небольших реках хороша ловля на мормышку у берегов. Если вы идете на щуку, то ищите ее в глубоких местах, выбирайте спиннинг или ловите вертикальным блеском из лодки.

Донными или поплавковыми удочками в сентябре активно ловится лещ, поплавочной удочкой на мотыле — плоскирка и красноперка.

4. Наживка

Черви лучше всего подходят, как наживка для сентябрьской рыбалки. Также можно выбирать следующую наживку для рыб в сентябре.

для щуки — червь, мотыль, опарыш;

для плотвы, молодого леща, головня — мотыль, опарыш;

для окуня и мелкой щуки — малек;

для жереха — верховодка.

5. Подкормка

Сентябрьская прикормка не отличается от обычной — пшенная каша, жмых, отруби.

Следует обратить внимание на правила использования прикормки — она не должна содержать сильных ароматизаторов, поскольку с похолоданием резкие запахи рыбу скорее настораживают, чем привлекают.

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