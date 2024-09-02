Как ловить рыбу в сентябре — хитрости и советы опытных рыболовов

Рыба сама будет прыгать в ведро в сентябре — пять работающих рыболовных лайфхаков
Сентябрь — один из самых лучших месяцев для рыбалки, ведь дневной жары уже нет, вечера и ночи еще достаточно теплые, а комары почти не донимают. А чтобы рыбка сама цеплялась на ваш крючок, стоит знать некоторые уловки.
Предлагаем вам пять точно работающих рыболовных лайфхаков для хорошего клева в сентябре.
Какую рыбу можно ловить в сентябре
Частый сентябрьский улов в Украине:
- голавль;
- плоскирка;
- карп;
- сазан;
- красноперка;
- лещ;
- подлещик;
- плотва;
- вязь;
- сом;
- щука;
- верховодка.
Также опытные рыбаки утверждают, что осень — лучший период для ловли хищной рыбы. Особенно активно в сентябре клюет щука, окунь, судак.
Пять хитростей ловли рыбы в сентябре
1. Место рыбалки
Поскольку температура воды постепенно снижается, то рыба уходит из мелководья в глубокие слои, опускается на дно в поисках более уютных уголков. Удачнее рыбалка будет с лодки или спиннингом.
Если еще держится жаркая погода, обратите внимание на более глубокие участки, где рыба может прятаться от жары и передвигаться к мелководью в поисках пищи.
На реках рыба может сосредотачиваться в районе ям и речных ям, где вода сохраняет свою температуру. Кроме этого, в сентябре довольно удачно можно ловить рыбу в проводку (по течению).
Водоем с густой водной растительностью является идеальным местом для ловли в сентябре. Ведь здесь рыба находит укрытие и еду, а также активно охотится.
2. Погода
Очень важно следить за погодными изменениями. Наиболее плодотворными на улов временами будет пасмурная, безветренная погода, сохраняющаяся несколько дней подряд.
А если определенное время держалась холодная погода, а потом наступили теплые дни — клев будет самый лучший.
3. Снасти для рыбалки в сентябре
Для рыбалки в сентябре подходят все снасти. В небольших реках хороша ловля на мормышку у берегов. Если вы идете на щуку, то ищите ее в глубоких местах, выбирайте спиннинг или ловите вертикальным блеском из лодки.
Донными или поплавковыми удочками в сентябре активно ловится лещ, поплавочной удочкой на мотыле — плоскирка и красноперка.
4. Наживка
Черви лучше всего подходят, как наживка для сентябрьской рыбалки. Также можно выбирать следующую наживку для рыб в сентябре.
- для щуки — червь, мотыль, опарыш;
- для плотвы, молодого леща, головня — мотыль, опарыш;
- для окуня и мелкой щуки — малек;
- для жереха — верховодка.
5. Подкормка
Сентябрьская прикормка не отличается от обычной — пшенная каша, жмых, отруби.
Следует обратить внимание на правила использования прикормки — она не должна содержать сильных ароматизаторов, поскольку с похолоданием резкие запахи рыбу скорее настораживают, чем привлекают.
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