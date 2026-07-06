Чем опрыскивать кусты томатов, чтобы спасти завязь от жары: секрет урожайности

Опрыскивание томатов летом для качественного плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

Во многих регионах Украины продолжается летняя жара. Для огородников это настоящая головная боль. И полив не всегда спасает грядки. Особенно если речь идет о кустах томатов в период цветения. Высокая температура может лишить вас завязи. Но есть простое средство защиты.

Новини.LIVE со ссылкой на Deccoria.pl рассказывают, чем стоит опрыскать кусты томатов, чтобы спасти завязи от жары и обеспечить себе обильное плодоношение.

Почему жара мешает помидорам завязывать плоды

Помидоры любят солнце и тепло. Но когда температура воздуха превышает +30°C, растения начинают испытывать сильный стресс. Помидоры пытаются уменьшить испарение влаги и защитить себя от перегрева. Первыми реагируют верхние листочки: они скручиваются, теряют упругость. Затем страдает цветок: пыльца становится менее жизнеспособной, опыление ухудшается. Большинство цветков опадает, и в результате растение остается без завязей.

О чем еще могут свидетельствовать скрученные листья томатов

Стоит внимательно осмотреть растения. Иногда деформация верхушек сигнализирует не только о перегреве. Скручивание листьев также может быть вызвано тлей или избытком азотных удобрений.

А одной из самых распространенных причин является недостаток бора — микроэлемента, без которого томаты не могут нормально цвести и формировать плоды. Его дефицит часто приводит к массовому опадению цветков даже тогда, когда куст выглядит здоровым.

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При высоких температурах обычного ухода уже недостаточно. Чтобы сохранить будущий урожай томатов, следует комплексно поддержать растения.

Прежде всего необходимо:

регулярно поливать кусты у корней в утренние или вечерние часы;

по возможности использовать затеняющие сетки или легкие укрытия;

замульчировать почву соломой или подсушенной скошенной травой, чтобы корни не перегревались и дольше сохранялась влага;

проветривать теплицу, чтобы избежать перегрева.

Чем опрыскивать помидоры, чтобы сохранить завязь

Если томаты активно цветут, но новые плоды почти не образуются, эффективным решением станет внекорневая подкормка бором. Для этого используют борную кислоту или другой препарат с бором, предназначенный для садово-огородных культур.

Рабочий раствор готовят из расчета 3-5 г порошка на 10 л воды, строго следуя рекомендациям производителя. Во время опрыскивания важно тщательно смочить не только листья, но и все цветочные кисти, ведь именно они больше всего нуждаются в этом микроэлементе.

Как бор помогает получить большой урожай помидоров

Подкормка бором:

поддерживает нормальное цветение;

улучшает опыление;

повышает жизнеспособность пыльцы.

Благодаря этому растение тратит меньше сил на борьбу со стрессом и направляет энергию на формирование завязи.

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