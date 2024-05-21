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Что делать, когда дома нет света — 10 полезных занятий без электричества

21 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем себя занять при отключении света — десять полезных идей
Появилось время для чтения книг. Фото: luminaid.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Плановые веерные отключения электроэнергии в Украине из-за разрушения инфраструктуры российскими агрессорами заставляют людей искать занятия альтернативные смартфонам и компьютерам. Проведите эти часы с пользой для себя, включив автономный фонарь.

Чем можно заниматься, когда отсутствует электроэнергия, написал Redpost.

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1. Настольные игры

Если в квартире несколько человек, сыграйте в настольные игры — от шахмат, шашек или карт до "Мафии" и "Капитала". Время пройдет незаметно.

2. Прогулки

Прогулка на свежем воздухе утром, днем или к вечеру пойдет только на пользу вашему здоровью.

3. Уборка

Когда свет отсутствует, можно полностью посвятить себя уборке квартиры. В этом случае желательно иметь налобный фонарь.

4. Вязание или рисование

Займите руки работой. Купите набор для вязания или картину по номерам. Так время пройдет незаметно, а у вас будет собственноручно сделанный шедевр.

5. Приготовление изысканных блюд

В домах, где есть газ, можно потратить время на кулинарные эксперименты.

6. Отсортируйте вещи

Давно не проводили ревизию шкафа? Самое время. Вытяните всю одежду и начните мерить — и весело, и шкаф переберете.

 

Что делать, когда дома нет света - 10 полезных занятий без электричества - фото 1
Фото: thestatesman.com

7. Пазлы и кроссворды

Выберите пазл из множества элементов. Картинка должна быть яркой и контрастной, чтобы ее было лучше видно. Не успеете сложить и половины, когда свет включат. Или займитесь разгадкой кроссвордов.

8. Книги

Тишина позволит вам погрузиться в книгу. Выберите интересный роман и займите себя на несколько часов.

9. Примите ванну со свечами

Если во время отключения света доступна горячая вода, создайте себе романтическую атмосферу и наслаждайтесь ароматом свечей и геля.

10. Спорт

Займитесь упражнениями или зарядкой. Это принесет только пользу вашему здоровью.

Напомним, в Минэнерго продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. Ранее мы писали, что в Государственной инспекции по энергетическому надзору считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже для мирного времени.

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