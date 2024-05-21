Чем себя занять при отключении света — десять полезных идей

Что делать, когда дома нет света — 10 полезных занятий без электричества
Плановые веерные отключения электроэнергии в Украине из-за разрушения инфраструктуры российскими агрессорами заставляют людей искать занятия альтернативные смартфонам и компьютерам. Проведите эти часы с пользой для себя, включив автономный фонарь.
Чем можно заниматься, когда отсутствует электроэнергия, написал Redpost.
1. Настольные игры
Если в квартире несколько человек, сыграйте в настольные игры — от шахмат, шашек или карт до "Мафии" и "Капитала". Время пройдет незаметно.
2. Прогулки
Прогулка на свежем воздухе утром, днем или к вечеру пойдет только на пользу вашему здоровью.
3. Уборка
Когда свет отсутствует, можно полностью посвятить себя уборке квартиры. В этом случае желательно иметь налобный фонарь.
4. Вязание или рисование
Займите руки работой. Купите набор для вязания или картину по номерам. Так время пройдет незаметно, а у вас будет собственноручно сделанный шедевр.
5. Приготовление изысканных блюд
В домах, где есть газ, можно потратить время на кулинарные эксперименты.
6. Отсортируйте вещи
Давно не проводили ревизию шкафа? Самое время. Вытяните всю одежду и начните мерить — и весело, и шкаф переберете.
7. Пазлы и кроссворды
Выберите пазл из множества элементов. Картинка должна быть яркой и контрастной, чтобы ее было лучше видно. Не успеете сложить и половины, когда свет включат. Или займитесь разгадкой кроссвордов.
8. Книги
Тишина позволит вам погрузиться в книгу. Выберите интересный роман и займите себя на несколько часов.
9. Примите ванну со свечами
Если во время отключения света доступна горячая вода, создайте себе романтическую атмосферу и наслаждайтесь ароматом свечей и геля.
10. Спорт
Займитесь упражнениями или зарядкой. Это принесет только пользу вашему здоровью.
Напомним, в Минэнерго продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. Ранее мы писали, что в Государственной инспекции по энергетическому надзору считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже для мирного времени.
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