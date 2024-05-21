Чим себе зайняти під час відключень світла — десять корисних ідей

З'явився час для читання книг. Фото: luminaid.com

Планові віялові відключення електроенергії в Україні через руйнування інфраструктури російськими агресорами змушують людей шукати заняття альтернативні смартфонам та комп'ютерам. Проведіть ці години з користю для себе, увімкнувши автономний ліхтар.

Чим можна займатися, коли відсутня електроенергія, написав Redpost.

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1. Настільні ігри

Якщо у квартирі кілька людей, зіграйте в настільні ігри — від шахів, шашок чи карт до "Мафії" та "Капіталу". Час спливе непомітно.

2. Прогулянки

Прогулянка на свіжому повітрі зранку, вдень або надвечір піде лише на користь вашому здоров'ю.

3. Прибирання

Коли світло відсутнє, можна повністю присвятити себе прибирання квартири. В цьому випадку бажано мати налобний ліхтар.

4. В'язання чи малювання

Займіть руки роботою. Придбайте набір для в'язання або картину по номерах. Так час спливе непомітно, а ви матимете власноруч зроблений шедевр.

5. Приготування вишуканих страв

У оселях, де є газ, можна витратити час на кулінарні експерименти.

6. Відсортуйте речі

Давно не проводили ревізію шафи? Саме час. Витягніть весь одяг та почніть міряти — і весело, і шафу переберете.

Фото: thestatesman.com

7. Пазли та кросворди

Оберіть пазл з багатьох елементів. Картинка має бути яскрава та контрастна, щоб її було краще видно. Не встигнете скласти й половини, як світло увімкнуть. Або займіться розгадуванням кросвордів.

8. Книги

Тиша дозволить вам зануритися у книгу. Оберіть цікавий роман та займіть себе на кілька годин.

9. Прийміть ванну зі свічками

Якщо під час вимкнення світла вам доступна гаряча вода, створіть собі романтичну атмосферу та насолоджуйтеся ароматом свічок та гелю.

10. Спорт

Займіться вправами чи зарядкою. Це принесе лише користь вашому здоров'ю.

Нагадаємо, у Міненерго триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. Раніше ми писали, що у Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу.