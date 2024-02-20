Как правильно пользоваться раствором фитоспорин для обеззараживания почвой

Рассада для растений. Фото: Freepik

Не совершайте ошибок при разведении раствора фитоспорина. Лучше сделать обеззараживание почвы для рассады с помощью биопрепарата. В этом материале вы узнаете, как правильно это сделать с максимальной пользой, чтобы раствор эффективно работал.

Информацию опубликовали на YouTube канале Наша дача.

Многие знают, что такое фитоспорин, — он нужен для профилактики различных заболеваний растений.

Препарат для почвы. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Одну часть пасты нужно развести в двух частях воды. Споры, которые находятся в препарате, пребывают в спящем состоянии. Их нужно развести водой — она должна быть такой же температуры, как паста.

Приготовление раствора для грунта. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Этот препарат также эффективно работает, если наносить его на листья или под корни. Однако это нужно делать, когда наступила теплая погода, хотя бы +10 ºС. Это самая эффективная температура.

Как разводить препарат

Пасту нужно положить в емкость, добавить воду и тщательно перемешать. Всю пачку разводить нежелательно, каждый раз нужно разводить водой по отдельности. Поскольку в разведенном растворе активируются споры, им нужно будет поддерживать свою жизнедеятельность.

Раствор для грунта. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Эффективность разведенного препарата в стакане будет сниженной, разведенный фитоспорин сохраняет свою эффективность на 100% только в течение 2-3 дней. Когда вы развели препарат, его нужно герметично закрыть.

Чтобы приготовить раствор для обработки почвы для обеззараживания, нужно 15 мл разбавленного жидкого препарата добавить на 10 литров воды. Если вы разбавляете на 1 литр воды, тогда вам понадобится 1,5 мл препарата. Можно увеличить количество перепарата до 2 мл.

Почва для растений. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Если вы будете готовить такой раствор для обработки растений по листьям и летом, тогда нужно, чтобы раствор постоял часов пять. Это нужно для того, чтобы споры в препарате успели проснуться.

Если вы наносите непосредственно на грунт, тогда можно сделать это сразу. Поскольку влажная почва — это комфортные условия для развития.

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