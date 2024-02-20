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Що робити, щоб розсада не хворіла, — знезараження грунту

20 лютого 2024 16:56
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно користуватися розчином фітоспорин для знезараження грунтом
Розсада для рослин. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Не робить помилок при розведенні розчину фітоспорину. Краще зробити знезараження грунту для розсади за допомогою біопрепарату. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як це правильно зробити з максимальною користю, щоб розчин ефективно працював.

Інформацію опублікували на YouTube каналі Наша дача

Багато хто знає, що таке фітоспорин, — він потрібний для профілактики різноманітних хвороб рослин. 

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Препарат для грунту. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Одну частину пасти потрібно розвести у двох частинах води. Спори, які містяться в препараті, перебувають у сплячому стані. Їх потрібно розвести водою, вона має бути такої самої температури, як паста. 

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Приготування розчину для грунту. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Цей препарат також ефективно працює, якщо наносити його на листя або під корінь. Проте це потрібно робити, коли настала тепла погода, хоча б +10 ºС. Це найефективніша температура. 

Як розводити препарат 

Пасту потрібно покласти в ємність, додати води та ретельно перемішати. Всю пачку розводити не бажано, кожен раз потрібно розводити водою окремо. Оскільки в розведеному розчині активуються спори, їм потрібно буде підтримувати свою життєдіяльність. 

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Розчин для грунту. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Ефективність препарату, розведеного в склянці, буде зниженою, розведений фітоспорин зберігає свою ефективність на 100 % тільки протягом 2-3 днів.  Коли ви розвели препарат, його потрібно герметично закрити. 

Щоб приготувати розчин для обробки грунту для знезараження, потрібно 15 мл розведеного рідкого препарату додати на 10 літрів води. Якщо ви розводите на 1 літр води, тоді вам знадобиться 1,5 мл препарату. Можна збільшити кількість перепарут до 2 мл. 

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Грунт для рослин. Фото: YouTube @nasha-dacha01

Якщо ви будете готувати такий розчин для обробки рослин по листях і влітку, тоді варто подбати, щоб розчин постояв годин п'ять. Це потрібно для того, щоб спорти в препараті встигли прокинутися. 

Якщо ви будете наносити одразу на грунт, тоді можна зробити це одразу. Оскільки вологий грунт — це комфортні умови для розвитку. 

Раніше ми писали, які добрива не вносити при посадці картоплі — бульба буде дрібною і згниє.

Також ми писали, коли і як саджати часник навесні 2024 року за місячним календарем.

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