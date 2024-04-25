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Чтобы осталось время на себя — как сделать быструю уборку жилья

25 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро и качественно убрать в квартире и доме — советы специалистов
Уборка квартиры. Фото: nextdaycleaning.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы уборка была быстрой, прежде всего не нужно запускать помещение. Но в любом случае следует делать все по плану, максимально сосредоточившись на процессе.

Об этом написал Clean Guard.

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Пригодятся:

  • перчатки (две пары — для кухни и санузла);
  • губки для чистки сантехники и кафеля;
  • салфетки из микрофибры;
  • моющие средства для очистки кухни и санузлов;
  • средство для мытья полов;
  • маска, чтобы не вдыхать испарения от химических средств.

Жилые помещения

  • Убирать нужно от потолка к полу, двигаясь по направлению к двери. Так пыль и мелкий мусор будут падать на пол, из которого потом его можно собрать пылесосом.
  • Домашние растения из всех комнат отнесите в ванную. Там их следует протереть, увлажнить и освежить.
  • Удалите пыль из батарей, со всех горизонтальных и вертикальных поверхностей.
  • Делаем влажную уборку.

 

Чтобы осталось время на себя — как сделать быструю уборку квартиры - фото 1
Фото: thekitchn.com

Кухня

  • Соберите паутину с потолка и в углах (влажной тряпочкой или пылесосом), протрите потолок и стены от пыли.
  • Удалите пыль со шкафчиков снаружи и изнутри.
  • Удаляем все жирные пятна на изразце рабочей зоны.
  • Моем бытовую технику в таком порядке: вытяжка, варочная поверхность, микроволновка, духовой шкаф, холодильник.
  • Вымойте все шкафчики внутри и снаружи.
  • Моем мелкую бытовую технику, раковину и натираем смесители.
  • В финале вымываем пол.

Ванна и туалет

  • Чтобы не отравиться испарениями моющих агрессивных средств, включаем вытяжку или просто устраиваем сквозняк.
  • Удалите известковые отложения со стен.
  • Помойте сантехнику с хромированным покрытием, ванную, душевую, умывальник, унитаз, биде и насухо вытрите.
  • Отделайте зеркальные поверхности специальным средством и салфетками для зеркал.
  • Сделайте влажную уборку и закройте санузел.

 

Чтобы осталось время на себя — как сделать быструю уборку квартиры - фото 2
Фото: lovetoknow.com

Коридор

  • Также сверху вниз к двери очищаем все поверхности.
  • Сначала снимите паутину с потолка и протрите пыль с горизонтальных поверхностей.
  • Затем подметите или соберите пыль пылесосом с пола.
  • Сделайте влажную уборку.
  • Не забудьте протереть светильники и зеркальные поверхности.

Ранее мы писали, как выглядел дом женщины, которая не убирала 20 лет. Также рассказывали, как убрать квартиру за 30 минут.

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