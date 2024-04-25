Как быстро и качественно убрать в квартире и доме — советы специалистов

Чтобы осталось время на себя — как сделать быструю уборку жилья
25 апреля 2024 06:40
Уборка квартиры. Фото: nextdaycleaning.com
Чтобы уборка была быстрой, прежде всего не нужно запускать помещение. Но в любом случае следует делать все по плану, максимально сосредоточившись на процессе.
Об этом написал Clean Guard.
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Пригодятся:
- перчатки (две пары — для кухни и санузла);
- губки для чистки сантехники и кафеля;
- салфетки из микрофибры;
- моющие средства для очистки кухни и санузлов;
- средство для мытья полов;
- маска, чтобы не вдыхать испарения от химических средств.
Жилые помещения
- Убирать нужно от потолка к полу, двигаясь по направлению к двери. Так пыль и мелкий мусор будут падать на пол, из которого потом его можно собрать пылесосом.
- Домашние растения из всех комнат отнесите в ванную. Там их следует протереть, увлажнить и освежить.
- Удалите пыль из батарей, со всех горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Делаем влажную уборку.
Кухня
- Соберите паутину с потолка и в углах (влажной тряпочкой или пылесосом), протрите потолок и стены от пыли.
- Удалите пыль со шкафчиков снаружи и изнутри.
- Удаляем все жирные пятна на изразце рабочей зоны.
- Моем бытовую технику в таком порядке: вытяжка, варочная поверхность, микроволновка, духовой шкаф, холодильник.
- Вымойте все шкафчики внутри и снаружи.
- Моем мелкую бытовую технику, раковину и натираем смесители.
- В финале вымываем пол.
Ванна и туалет
- Чтобы не отравиться испарениями моющих агрессивных средств, включаем вытяжку или просто устраиваем сквозняк.
- Удалите известковые отложения со стен.
- Помойте сантехнику с хромированным покрытием, ванную, душевую, умывальник, унитаз, биде и насухо вытрите.
- Отделайте зеркальные поверхности специальным средством и салфетками для зеркал.
- Сделайте влажную уборку и закройте санузел.
Коридор
- Также сверху вниз к двери очищаем все поверхности.
- Сначала снимите паутину с потолка и протрите пыль с горизонтальных поверхностей.
- Затем подметите или соберите пыль пылесосом с пола.
- Сделайте влажную уборку.
- Не забудьте протереть светильники и зеркальные поверхности.
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