Как быстро и качественно убрать в квартире и доме — советы специалистов

Уборка квартиры. Фото: nextdaycleaning.com

Чтобы уборка была быстрой, прежде всего не нужно запускать помещение. Но в любом случае следует делать все по плану, максимально сосредоточившись на процессе.

Об этом написал Clean Guard.

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Пригодятся:

перчатки (две пары — для кухни и санузла);

губки для чистки сантехники и кафеля;

салфетки из микрофибры;

моющие средства для очистки кухни и санузлов;

средство для мытья полов;

маска, чтобы не вдыхать испарения от химических средств.

Жилые помещения

Убирать нужно от потолка к полу, двигаясь по направлению к двери. Так пыль и мелкий мусор будут падать на пол, из которого потом его можно собрать пылесосом.

Домашние растения из всех комнат отнесите в ванную. Там их следует протереть, увлажнить и освежить.

Удалите пыль из батарей, со всех горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Делаем влажную уборку.

Фото: thekitchn.com

Кухня

Соберите паутину с потолка и в углах (влажной тряпочкой или пылесосом), протрите потолок и стены от пыли.

Удалите пыль со шкафчиков снаружи и изнутри.

Удаляем все жирные пятна на изразце рабочей зоны.

Моем бытовую технику в таком порядке: вытяжка, варочная поверхность, микроволновка, духовой шкаф, холодильник.

Вымойте все шкафчики внутри и снаружи.

Моем мелкую бытовую технику, раковину и натираем смесители.

В финале вымываем пол.

Ванна и туалет

Чтобы не отравиться испарениями моющих агрессивных средств, включаем вытяжку или просто устраиваем сквозняк.

Удалите известковые отложения со стен.

Помойте сантехнику с хромированным покрытием, ванную, душевую, умывальник, унитаз, биде и насухо вытрите.

Отделайте зеркальные поверхности специальным средством и салфетками для зеркал.

Сделайте влажную уборку и закройте санузел.

Фото: lovetoknow.com

Коридор

Также сверху вниз к двери очищаем все поверхности.

Сначала снимите паутину с потолка и протрите пыль с горизонтальных поверхностей.

Затем подметите или соберите пыль пылесосом с пола.

Сделайте влажную уборку.

Не забудьте протереть светильники и зеркальные поверхности.

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