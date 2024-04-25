Як швидко та якісно прибрати в квартирі та домі — поради фахівців

Прибирання квартири. Фото: nextdaycleaning.com

Щоб прибирання було швидким, насамперед не потрібно запускати приміщення. Але у будь-якому разі варто робити все за планом, максимально зосередившись на процесі.

Про це написав Clean Guard.

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Знадобляться:

рукавички (дві пари — для кухні та санвузла);

губки для чищення сантехніки та кахлю;

серветки з мікрофібри;

миючі засоби для очищення кухні та санвузлів;

засіб для миття підлоги;

маска, щоб не вдихати випари від хімічних засобів.

Житлові приміщення

Прибирати потрібно від стелі до підлоги, рухаючись у напрямку до дверей. Так пил та дрібне сміття будуть падати на підлогу, з якої потім його можна зібрати порохотягом.

Домашні рослини з усіх кімнат віднесіть у ванну. Там їх слід протерти, зволожити та освіжити.

Видаліть пил з батарей, з усіх горизонтальних та вертикальних поверхонь.

Робимо вологе прибирання.

Фото: thekitchn.com

Кухня

Зберіть павутиння зі стелі та в кутах (вологою ганчірочкою або порохотягом), протріть стелю та стіни від пилу.

Приберіть від пилу шафки зовні та зсередини.

Видаляємо всі жирні плями на кахлі робочої зони.

Миємо побутову техніку в такому порядку: витяжка, варильна поверхня, мікрохвильовка, духова шафа, холодильник.

Вимийте всі шафки всередині та зовні.

Миємо дрібну побутову техніку, раковину та натираємо змішувачі.

У фіналі вимиваємо підлогу.

Ванна та туалет

Щоб не отруїтися випарами миючих агресивних засобів, включаємо витяжку або просто влаштовуємо протяг.

Видаліть вапняні відкладення зі стін.

Помийте сантехніку з хромованим покриттям, ванну, душову, умивальник, унітаз, біде та насухо витріть.

Обробіть дзеркальні поверхні спеціальним засобом та серветками для дзеркал.

Зробіть вологе прибирання та закрийте санвузол.





Фото: lovetoknow.com

Коридор

Так само зверху вниз до дверей очищаємо усі поверхні.

Спочатку зніміть павутиння зі стелі та витріть пил з горизонтальних поверхонь.

Потім підмітаємо або збираємо пил пилотягом з підлоги.

Зробіть вологе прибирання.

Не забудьте протерти освітлювальні прилади та дзеркальні поверхні.

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