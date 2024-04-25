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Щоб залишився час на себе — як зробити швидке прибирання помешкання

25 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як швидко та якісно прибрати в квартирі та домі — поради фахівців
Прибирання квартири. Фото: nextdaycleaning.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Щоб прибирання було швидким, насамперед не потрібно запускати приміщення. Але у будь-якому разі варто робити все за планом, максимально зосередившись на процесі.

Про це написав Clean Guard.

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Знадобляться:

  • рукавички (дві пари — для кухні та санвузла);
  • губки для чищення сантехніки та кахлю;
  • серветки з мікрофібри;
  • миючі засоби для очищення кухні та санвузлів;
  • засіб для миття підлоги;
  • маска, щоб не вдихати випари від хімічних засобів.

Житлові приміщення

  • Прибирати потрібно від стелі до підлоги, рухаючись у напрямку до дверей. Так пил та дрібне сміття будуть падати на підлогу, з якої потім його можна зібрати порохотягом.
  • Домашні рослини з усіх кімнат віднесіть у ванну. Там їх слід протерти, зволожити та освіжити.
  • Видаліть пил з батарей, з усіх горизонтальних та вертикальних поверхонь.
  • Робимо вологе прибирання.

 

Щоб залишився час на себе — як зробити швидке прибирання помешкання - фото 1
Фото: thekitchn.com

Кухня

  • Зберіть павутиння зі стелі та в кутах (вологою ганчірочкою або порохотягом), протріть стелю та стіни від пилу.
  • Приберіть від пилу шафки зовні та зсередини.
  • Видаляємо всі жирні плями на кахлі робочої зони.
  • Миємо побутову техніку в такому порядку: витяжка, варильна поверхня, мікрохвильовка, духова шафа, холодильник.
  • Вимийте всі шафки всередині та зовні.
  • Миємо дрібну побутову техніку, раковину та натираємо змішувачі.
  • У фіналі вимиваємо підлогу.

Ванна та туалет

  • Щоб не отруїтися випарами миючих агресивних засобів, включаємо витяжку або просто влаштовуємо протяг.
  • Видаліть вапняні відкладення зі стін.
  • Помийте сантехніку з хромованим покриттям, ванну, душову, умивальник, унітаз, біде та насухо витріть.
  • Обробіть дзеркальні поверхні спеціальним засобом та серветками для дзеркал.
  • Зробіть вологе прибирання та закрийте санвузол.


 

Щоб залишився час на себе — як зробити швидке прибирання помешкання - фото 2
Фото: lovetoknow.com

Коридор

  • Так само зверху вниз до дверей очищаємо усі поверхні.
  • Спочатку зніміть павутиння зі стелі та витріть пил з горизонтальних поверхонь.
  • Потім підмітаємо або збираємо пил пилотягом з підлоги.
  • Зробіть вологе прибирання.
  • Не забудьте протерти освітлювальні прилади та дзеркальні поверхні.

Раніше ми писали, який вигляд мав будинок жінки, яка не прибирала 20 років. Також розповідали, як прибрати квартиру за 30 хвилин.

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