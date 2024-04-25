Як швидко та якісно прибрати в квартирі та домі — поради фахівців

Щоб залишився час на себе — як зробити швидке прибирання помешкання
25 квітня 2024 06:40
Прибирання квартири. Фото: nextdaycleaning.com
Щоб прибирання було швидким, насамперед не потрібно запускати приміщення. Але у будь-якому разі варто робити все за планом, максимально зосередившись на процесі.
Про це написав Clean Guard.
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Знадобляться:
- рукавички (дві пари — для кухні та санвузла);
- губки для чищення сантехніки та кахлю;
- серветки з мікрофібри;
- миючі засоби для очищення кухні та санвузлів;
- засіб для миття підлоги;
- маска, щоб не вдихати випари від хімічних засобів.
Житлові приміщення
- Прибирати потрібно від стелі до підлоги, рухаючись у напрямку до дверей. Так пил та дрібне сміття будуть падати на підлогу, з якої потім його можна зібрати порохотягом.
- Домашні рослини з усіх кімнат віднесіть у ванну. Там їх слід протерти, зволожити та освіжити.
- Видаліть пил з батарей, з усіх горизонтальних та вертикальних поверхонь.
- Робимо вологе прибирання.
Кухня
- Зберіть павутиння зі стелі та в кутах (вологою ганчірочкою або порохотягом), протріть стелю та стіни від пилу.
- Приберіть від пилу шафки зовні та зсередини.
- Видаляємо всі жирні плями на кахлі робочої зони.
- Миємо побутову техніку в такому порядку: витяжка, варильна поверхня, мікрохвильовка, духова шафа, холодильник.
- Вимийте всі шафки всередині та зовні.
- Миємо дрібну побутову техніку, раковину та натираємо змішувачі.
- У фіналі вимиваємо підлогу.
Ванна та туалет
- Щоб не отруїтися випарами миючих агресивних засобів, включаємо витяжку або просто влаштовуємо протяг.
- Видаліть вапняні відкладення зі стін.
- Помийте сантехніку з хромованим покриттям, ванну, душову, умивальник, унітаз, біде та насухо витріть.
- Обробіть дзеркальні поверхні спеціальним засобом та серветками для дзеркал.
- Зробіть вологе прибирання та закрийте санвузол.
Коридор
- Так само зверху вниз до дверей очищаємо усі поверхні.
- Спочатку зніміть павутиння зі стелі та витріть пил з горизонтальних поверхонь.
- Потім підмітаємо або збираємо пил пилотягом з підлоги.
- Зробіть вологе прибирання.
- Не забудьте протерти освітлювальні прилади та дзеркальні поверхні.
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