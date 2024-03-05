Как сварить яйцо, чтобы скорлупа не растрескалась — шесть лайфхаков

Правильная варка делает невозможным треск скорлупы. Фото: tastingtable.com

Растрескивание скорлупы при варке яйца приводит к тому, что белок вытекает в воду и делает продукт почти несъедобным. Справиться с этим явлением можно с помощью правильных советов и подсказок.

Об этом написал Slurrp.

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1. Комнатная температура

Достаньте яйца из холодильника и перед тем, как варить, доведите их до комнатной температуры. При варке холодных яиц газы нагреваются и расширяются внутри скорлупы, создавая большое давление на слабые места в скорлупе.

Если мало времени, попробуйте замочить их в горячей водопроводной воде на несколько минут перед приготовлением.

2. Добавьте соль

Наполните кастрюлю водой и добавьте чайную ложку соли. Осторожно уложите яйца в воду и варите их в течение 10 минут. Получите идеально сваренный желток.

Фото: wikihow.com

3. Выпустите газ

Перед тем, как варить яйцо, аккуратно проколите тупой конец чистой шпилькой. Это позволит пузырькам воздуха, которые приводят к растрескиванию, выйти во время варки.

4. Не переполняйте кастрюлю

Варите один слой яиц за раз. Если готовить слишком много яиц одновременно, некоторые могут треснуть от веса и контакта с другими.

5. Не бросайте яйца в кипяток

Никогда не бросайте яйца в кипящую воду, это приведет к растрескиванию скорлупы. Ставьте яйца на огонь в кастрюле с холодной водой.

6. Добавьте уксус

Наполните кастрюлю водой и добавьте уксус из расчета одна чайная ложка на одно яйцо. Добавление уксуса помогает яичному белку быстрее сворачиваться и предотвращает образование трещин.

Фото: onceuponachef.com

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