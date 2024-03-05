Як зварити яйце, щоб шкарлупа не розтріскалася — шість лайфхаків

Правильне варіння унеможливлює тріскання шкарлупи. Фото: tastingtable.com

Розтріскування шкаралупи під час варіння яйця призводить до того, що білок витікає у воду й робить продукт майже неїстівним. Впоратися з цим явищем можна за допомогою правильних порад та підказок.

Про це написав Slurrp.

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1. Кімнатна температура

Дістаньте яйця з холодильника, й перед тим, як варити, доведіть їх до кімнатної температури. При варінні холодних яєць гази нагріваються й розширюються всередині шкаралупи, створюючи великий тиск на слабкі місця в шкаралупі.

Якщо мало часу, спробуйте замочити їх в гарячій водопровідній воді на кілька хвилин перед приготуванням.

2. Додайте сіль

Наповніть каструлю водою й додайте чайну ложку солі. Обережно покладіть яйця у воду і варіть їх протягом 10 хвилин. Отримаєте ідеально зварений жовток.

Фото: wikihow.com

3. Випустіть газ

Перед тим, як варити яйце, акуратно проколіть тупий кінець чистою шпилькою. Це дозволить бульбашкам повітря, які спричиняють розтріскування, вийти під час варіння.

4. Не переповнюйте каструлю

Варіть лише один шар яєць за раз. Якщо готувати занадто багато яєць одночасно, деякі з них можуть тріснути від ваги та контакту з іншими.

5. Не кидайте яйця в окріп

Ніколи не кидайте яйця в киплячу воду, це призведе до розтріскування шкаралупи. Ставте яйця на вогонь в каструлі з холодною водою.

6. Додайте оцет

Наповніть каструлю водою й додайте оцет у розрахунку одна чайна ложка на одне яйце. Додавання оцту допомагає яєчному білку швидше згортатися та запобігає утворенню тріщин.

Фото: onceuponachef.com

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