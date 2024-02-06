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ТОП-3 самых эффективных метода борьбы с жирными пятнами на обоях

6 февраля 2024 04:17
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как быстро убрать жирные пятна з обоев — эффективные методы
Женщина, которая вытирает обои дома. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

В семьях, где есть маленькие дети, нередко можно увидеть жирные пятна на обоях, которые удалить не так уж и легко. Однако, если знать простые, но достаточно эффективные методы, можно с легкостью избавиться от этих следов в кратчайшие сроки.

Новини.LIVE рассказывает, как справиться с жирными пятнами на обоях быстро и эффективно.

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Удаление пятен пищевой содой

Чтобы избавиться от жирных пятен на обоях с помощью пищевой соды, насыпьте ее на следы и оставьте в таком состоянии на несколько минут. После этого возьмите чистую влажную ткань и осторожно вотрите соду в место, где возникли эти пятна.

Этот эффективный метод поможет быстро убрать жир, оставив обои чистыми и красивыми.

Пищевая сода в ложке
Пищевая сода в ложке. Фото: УНИАН

Убирание жирных пятен с помощью уксуса

Чтобы использовать этот метод для удаления нежелательных следов, приготовьте специальную смесь. Для этого вам понадобится:

  • Уксус
  • Вода в бутылке

Чтобы приготовить эту смесь, возьмите равные части уксуса и воды и смешайте их в бутылке с распылителем. Полученный раствор нанесите на место с пятнами и оставьте в таком состоянии на десять минут. Дело в том, что в состав уксуса входит кислота, которая разрушит жир и, тем самым, облегчит удаление. В конце просто протрите раствор чистой тканью.

Удаление пятен со стены уксусом и водой.
Удаление пятен со стены уксусом и водой. Фото: Freepik

Удаление пятен моющим средством для посуды

Чтобы убрать нежелательные пятна с обоев, приготовьте специальную смесь, для которой понадобится:

  • Моющее средство для посуды
  • Теплая вода

Прежде всего, разведите маленькое количество средства в теплой воде, чтобы получить мыльный раствор. Этим средством протрите жирные пятна, но обязательно постоянно смывайте губку или тряпку, чтобы не активизировать распространение жира.

Продолжайте до тех пор, пока жирные пятна не перестанут быть такими заметными. В конце просто промокните это место чистой влажной тканью, чтобы убрать остатки.

Приготовление смеси с моющим средством для посуды.
Приготовление смеси с моющим средством для посуды. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно и в кратчайшие сроки избавиться от конденсата на окнах.

Раньше мы рассказывали о том, как убрать грязь и накипь со своей стиральной машинки.

Также мы сообщали о том, как помыть свой ковер в домашних условиях быстро и эффективно.

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