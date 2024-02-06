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ТОП 3 найефективніші методи боротьби з жирними плямами на шпалерах

6 лютого 2024 04:17
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Як швидко прибрати жирні плями зі шпалер — ефективні методи
Жінка, яка витирає шпалери вдома. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

У сім’ях, де є маленькі діти, нерідко можна побачити жирні плями на шпалерах, які видалити не так вже і легко. Проте, якщо знати прості, але досить ефективні методи, можна з легкістю позбутися цих слідів у найкоротші терміни.

Новини.LIVE розповідає, як впоратися з жирними плямами на шпалерах швидко і ефективно.

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Видалення плям харчовою содою

Щоб позбутися жирних плям на шпалерах за допомогою харчової соди, насипте її на сліди і залиште в такому стані на декілька хвилин. Після цього візьміть чисту вологу тканину і обережно увітріть соду в місце, де виникли ці плями.

Цей ефективний метод допоможе швидко прибрати жир, залишивши шпалери чистими і красивими.

Пищевая сода в ложке
Харчова сода в ложці. Фото: УНІАН

Прибирання жирних плям за допомогою оцту

Щоб скористатися цим методом для видалення небажаних слідів, приготуйте спеціальну суміш. Для цього вам знадобиться:

  • Оцет
  • Вода в пляшці

Щоб приготувати цю суміш, візьміть рівні частини оцту і води та змішайте їх у пляшці з розпилювачем. Отриманий розчин нанесіть на місце з плямами і залиште в такому стані на десять хвилин. Справа в тому, що до складу оцту входить кислота, яка зруйнує жир і, тим самим, полегшить видалення. Наприкінці просто протріть розчин чистою тканиною.

Удаление пятен со стены уксусом и водой
Видалення плям зі стіни оцтом і водою. Фото: Freepik

Видалення плям мийним засобом для посуду

Щоб прибрати небажані плями зі шпалер, приготуйте спеціальну суміш, для якої знадобиться:

  • Мийний засіб для посуду
  • Тепла вода

Перш за все, розведіть маленьку кількість засобу в теплій воді, щоб отримати мильний розчин. Цим засобом протріть жирні плями, але обов’язково постійно змивайте губку або ганчірку, щоб не активізувати поширення жиру.

Продовжуйте до того моменту, поки жирні плями не перестануть бути такими помітними. Наприкінці просто промокніть це місце чистою вологою тканиною, щоб прибрати залишки.

Приготовление смеси с моющим средством для посуды
Приготування суміші з миючим засобом для посуду. Фото: скриншот з YouTube

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жирні плями на шпалерах

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