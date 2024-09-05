Чем подкормить свеклу на огороде, чтобы она выросла сладкой — советы дачникам

Дачница, держащая урожай свеклы. Фото: Freepik

Если разбудить любого настоящего дачника посреди ночи, он сразу ответит, в чем секрет успешно выращенной свеклы. Так, одним из важнейших этапов ухода за этим овощом является его подкормка, но существует один действенный настой, которым точно стоит "накормить" эту огородную культуру.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Если вы хотите вырастить большую и сладкую свеклу, чтобы сохранить ее вплоть до следующего урожая, вам необходимо ее "накормить" прежде, чем выкапывать. Опытные огородники поделились своими советами и рассказали, какой настой следует добавить в почву, где у вас растет овощ.

Урожай свеклы на огороде. Фото: Love is a Garden

Чем не стоит подкармливать свеклу перед выкапыванием

Чтобы перед сбором урожая свекла стала слаще и выросла правильной формы, вам следует подпитать ее соответствующими удобрениями. Но стоит заметить, что категорически нельзя добавлять в почву удобрения, которые не подходят сейчас свекле. Речь идет о таких органических удобрениях, как:

Травяные настои

Навоз

Азот

Чем стоит подкормить свеклу

Чтобы увеличить количество сахара и повысить уровень сочности в составе свеклы, вам нужно подкормить его настоем древесной золы. Чтобы приготовить эффективную смесь для подкормки, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один литр

Вода — десять литров

Приготовленный раствор оставьте на сутки, чтобы он настоялся, а затем тщательно перемешайте его и полейте им грядки, где у вас растет свекла.

Полив свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Чем обработать листья свеклы

Листья опытные дачники рекомендуют обработать настоем борной кислоты, взяв для этого:

Борную кислоту — десять грамм

Воду — десять литров

Как предотвратить гниение свеклы

А вот чтобы свекла не начала гнить во время хранения, полейте ее раствором триходермы, который не дает гнилостным бактериям и грибкам развиваться и считается абсолютно безопасным для здоровья.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить свеклу, чтобы она не начала увядать.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выращивать свеклу на огороде, чтобы получить большие плоды.

Также мы сообщали о том, как выбрать вкусную и сладкую свеклу в магазине.