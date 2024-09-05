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Цей чудо-засіб допоможе вам виростити великий солодкий буряк — чим його підживити

5 вересня 2024 10:14
Валентина Осадча - Редактор
Чим підживити буряк на городі, щоб він виріс солодким — поради дачникам
Дачниця, яка тримає врожай буряку. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Якщо розбудити будь-якого справжнього дачника посеред ночі, він одразу відповість, в чому секрет успішно вирощеного буряку. Так, одним з найважливіших етапів догляду цього овоча є його підживлення, але існує один дієвий настій, яким точно варто "нагодувати" цю городню культуру.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якщо ви хочете виростити великий і солодкий буряк, щоб зберегти його аж до наступного врожаю, вам необхідно його "нагодувати" перш, ніж викопувати. Досвідчені городники поділилися своїми порадами і розповіли, який настій варто додати до ґрунту, де у вас росте овоч.

Урожай свеклы на огороде
Врожай буряку на городі. Фото: Love is a Garden

Чим не варто підживлювати буряк перед викопуванням

Щоб перед збором врожаю буряк став солодшим і виріс правильної форми, вам варто підживити його відповідними добривами. Але варто зауважити, що категорично не можна додавати до ґрунту добрива, які не підходять зараз буряку. Йдеться про такі органічні добрива, як:

  • Трав’яні настої
  • Гній
  • Азот

Чим варто підживити буряк

Щоб збільшити кількість цукру і підвищити рівень соковитості в складі буряку, вам потрібно підживити його настоєм деревної золи. Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — один літр
  • Вода — десять літрів

Приготовлений розчин залиште на добу, щоб він настоявся, а потім ретельно перемішайте його і полийте ним грядки, де у вас росте буряк.

Полив свеклы на огороде
Полив буряку на городі. Фото: Pinterest

Чим обробити листя буряку

Листя досвідчені дачники рекомендують обробити настоєм борної кислоти, взявши для цього:

  • Борну кислоту — десять грамів
  • Воду — десять літрів

Як запобігти гниттю буряку

А ось щоб буряк не почав гнити під час зберігання, полийте його розчином триходерми, який не дає гнильним бактеріям і грибкам розвиватися і вважається абсолютно безпечним для здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати буряк, щоб він не почав в’янути. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно вирощувати буряк на городі, щоб отримати великі плоди. 

Також ми повідомляли про те, як вибрати смачний і солодкий буряк у магазині.

овочі поради город буряк

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