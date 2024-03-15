Как использовать молоко для уборки дома и чистки вещей — неожиданные лайфхаки

Этого вы точно не знали — шесть неожиданных способов использовать молоко в быту
Молоко — не только отличный здоровый продукт и ингредиент многих вкусных блюд. Этот напиток пригодится для домашних дел там, где не справятся другие средства.
ТОП-6 неожиданных способов использования молока в быту
Уход за лакированными кожаными изделиями
Придать лакированным кожаным вещам новый блеск очень просто. Смочите в молоке тряпку и протрите лакированную поверхность изделия (туфли, пояс, сумочка и т.п.).
Уход за обувью
Если крем для обуви развести молоком, то средство станет лучше впитываться, а обувь засияет с новой силой.
Чистка серебряных предметов
Положите серебряные вещи в кислое молоко, а через несколько часов промойте их и высушите. Предметы будут выглядеть как будто только из магазина.
Восстановление фарфоровой посуды
Положите фарфоровую посуду в кастрюлю, залейте молоком и кипятите на маленьком огне час. Молочный белок за это время склеит мелкие трещинки, и вещь примет непревзойденный вид.
Натирание зеркала
Смочите в молоке безворсовую ткань и отполируйте зеркало. Блеск зеркальной поверхности вернется мгновенно.
Удаление пятен
Чернильные или винные пятна легко сводятся молоком. Замочите на ночь вещь в молоке, а утром выстирайте обычным способом.
Раньше мы публиковали шокирующие факты о молоке. Также рассказывали, сколько времени можно хранить молоко из супермаркета в холодильнике.
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