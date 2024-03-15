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Этого вы точно не знали — шесть неожиданных способов использовать молоко в быту

15 марта 2024 22:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать молоко для уборки дома и чистки вещей — неожиданные лайфхаки
Молоко не только пить полезно. Фото: parents.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Молоко — не только отличный здоровый продукт и ингредиент многих вкусных блюд. Этот напиток пригодится для домашних дел там, где не справятся другие средства.

ТОП-6 неожиданных способов использования молока в быту

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Уход за лакированными кожаными изделиями

Придать лакированным кожаным вещам новый блеск очень просто. Смочите в молоке тряпку и протрите лакированную поверхность изделия (туфли, пояс, сумочка и т.п.).

Уход за обувью

Если крем для обуви развести молоком, то средство станет лучше впитываться, а обувь засияет с новой силой.

Чистка серебряных предметов

Положите серебряные вещи в кислое молоко, а через несколько часов промойте их и высушите. Предметы будут выглядеть как будто только из магазина.

 

Этого вы точно не знали - шесть неожиданных способов использования молока в быту - фото 1
Фото: accuratepmr.com

Восстановление фарфоровой посуды

Положите фарфоровую посуду в кастрюлю, залейте молоком и кипятите на маленьком огне час. Молочный белок за это время склеит мелкие трещинки, и вещь примет непревзойденный вид.

Натирание зеркала

Смочите в молоке безворсовую ткань и отполируйте зеркало. Блеск зеркальной поверхности вернется мгновенно.

Удаление пятен

Чернильные или винные пятна легко сводятся молоком. Замочите на ночь вещь в молоке, а утром выстирайте обычным способом.

Раньше мы публиковали шокирующие факты о молоке. Также рассказывали, сколько времени можно хранить молоко из супермаркета в холодильнике.

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