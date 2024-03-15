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Цього ви точно не знали — шість несподіваних способів використання молока в побуті

15 березня 2024 22:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як використати молоко для прибирання оселі та чистки речей — несподівані лайфхаки
Молоко не лише пити корисно. Фото: parents.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Молоко — не лише чудовий здоровий продукт та інгредієнт багатьох смачних страв. Цей напій згодиться для домашніх справ там, де не впораються інші засоби.

ТОП-6 несподіваних способів використання молока в побуті

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Догляд за лакованими шкіряними виробами

Надати лакованим шкіряним речам нового блиску дуже просто. Змочіть в молоці ганчірку та протріть лаковану поверхню виробу (туфлі, паски, сумочка тощо).

Догляд за взуттям

Якщо крем для взуття розвести молоком, то засіб стане краще вбиратися, а взуття заблищить з новою силою.

Чищення срібних предметів

Покладіть срібні речі в кисле молоко, а через кілька годин промийте їх та висушіть. Предмети матимуть вигляд, наче щойно з магазину.

 

Цього ви точно не знали — шість несподіваних способів використання молока в побуті - фото 1
Фото: accuratepmr.com

Відновлення порцелянового посуду

Покладіть порцеляновий посуд у каструлю, залийте молоком та кип'ятіть на маленькому вогні годину. Молочний білок за цей час склеїть дрібні тріщинки, й річ набуде неперевершеного вигляду.

Натирання дзеркала

Змочіть у молоці безворсову тканину та відполіруйте дзеркало. Блиск дзеркальної поверхні повернеться миттєво.

Видалення плям

Чорнильні або винні плями легко зводяться молоком. Замочить на ніч річ у молоці, а вранці випріть звичайним способом.

Раніше ми публікували шокуючі факти про молоко. Також розповідали, скільки часу можна зберігати молоко із супермаркету в холодильнику.

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