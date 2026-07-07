Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дача Троянди почали жовтіти посеред літа: як повернути красу рослинам

Троянди почали жовтіти посеред літа: як повернути красу рослинам

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 02:45
Чому жовтіє листя троянд влітку: головні проблеми та способи врятувати рослину
Догляд за кущами троянд влітку. Колаж: Новини.LIVE

Неможливо уявити літній сад без пишних троянд. Але часом соковите зелене листя раптово починає жовтіти, втрачаючи свою красу та здоров'я. Цьому є кілька причин. Але якщо вчасно визначити проблему, її можна усунути.

Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші причини та прості способи повернути трояндам розкіш.

Пожовтіння троянд влітку: причини та способи їх усунення

Нестача поживних речовин

Найчастіше кущі починають жовтіти, коли їм не вистачає поживних речовин. Зокрема через дефіцит азоту або заліза. 

Дефіцит азоту

Якщо бракує азоту, тоді листя поступово світлішає, жовтіє, а згодом починає опадати. У такому разі варто підживити рослину органічними або мінеральними добривами. Добре працюють перепрілий компост, настій коров'яку чи правильно розведений пташиний послід.

Читайте також:

Дефіцит заліза

Якщо ж бракує заліза, то молоде листя жовтіє, а прожилки залишаються зеленими. Таке явище називають хлорозом. Воно часто виникає на лужних ґрунтах або після тривалих дощів. Тоді слід використовувати спеціальні препарати із хелатом заліза, які швидко засвоюються рослиною. Також варто перевірити кислотність ґрунту та не зловживати внесенням золи, яка може підвищувати рівень pH.

Шкідники

Троянди можуть швидко втрачати свою красу через попелицю або павутинного кліща. Ці дрібні шкідники живляться соком рослини. Від атаки комах листя не тільки жовтіє, а й засихає та починає опадати.

Оскільки саме влітку, у спекотну й суху погоду, шкідники найбільш активні, потрібно регулярно оглядайте кущі, особливо нижній бік листків. За перших ознак ураження обробіть троянди відповідним інсектицидом або акарицидом.

Неправильний полив

Часом причина криється не у хворобах чи нестачі добрив, а у неправильному поливі. Як пересихання ґрунту, так і застій води біля коріння можуть викликати пожовтіння листя. Поливайте троянди рясно, але не надто часто, щоб земля встигала злегка підсихати між поливами.

Раніше Новини.LIVE розповідав, чому кущі смородини починають жовтіти влітку, як врятувати рослину та врожай.

корисні поради догляд за трояндами вирощування квітів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації