Почему летом желтеют листья роз: основные проблемы и способы спасти растение

Уход за кустами роз летом. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно представить летний сад без пышных роз. Но порой сочная зеленая листва внезапно начинает желтеть, теряя свою красоту и здоровье. Для этого есть несколько причин. Но если вовремя выявить проблему, ее можно устранить.

Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных причинах и простых способах вернуть розам их роскошь.

Пожелтение роз летом: причины и способы их устранения

Нехватка питательных веществ

Чаще всего кусты начинают желтеть, когда им не хватает питательных веществ. В частности, из-за дефицита азота или железа.

Дефицит азота

Если не хватает азота, листья постепенно светлеют, желтеют, а со временем начинают опадать. В таком случае стоит подкормить растение органическими или минеральными удобрениями. Хорошо помогают перепревший компост, настой коровяка или правильно разбавленный птичий помет.

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Дефицит железа

Если не хватает железа, то молодые листья желтеют, а прожилки остаются зелеными. Такое явление называют хлорозом. Оно часто возникает на щелочных почвах или после продолжительных дождей. В этом случае следует использовать специальные препараты с хелатом железа, которые быстро усваиваются растением. Также стоит проверить кислотность почвы и не злоупотреблять внесением золы, которая может повышать уровень pH.

Вредители

Розы могут быстро терять свою красоту из-за тли или паутинного клеща. Эти мелкие вредители питаются соком растения. От атаки насекомых листья не только желтеют, но и засыхают, а затем начинают опадать.

Поскольку именно летом, в жаркую и сухую погоду, вредители наиболее активны, необходимо регулярно осматривать кусты, особенно нижнюю сторону листьев. При первых признаках поражения обработайте розы соответствующим инсектицидом или акарицидом.

Неправильный полив

Иногда причина кроется не в болезнях или недостатке удобрений, а в неправильном поливе. Как пересыхание почвы, так и застой воды у корней могут вызвать пожелтение листьев. Поливайте розы обильно, но не слишком часто, чтобы почва успевала слегка подсыхать между поливами.

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