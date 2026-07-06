Почему куст смородины засыхает прямо с ягодами: причины и способы спасти растение

Смородина засыхает прямо с ягодами: в чем причина и как спасти куст
Самый страшный кошмар любого садовода — когда куст смородины внезапно начинает засыхать. Причем засыхают не только листья и ветки, но и ягоды. Существует несколько причин, по которым смородина гибнет. Если вовремя найти источник проблемы, есть шансы спасти растение и урожай.
Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, почему засыхает смородина и что нужно сделать, чтобы спасти куст.
Почему куст смородины засыхает: основные причины
Когда смородина начинает засыхать в разгар плодоношения, садоводы часто винят жару. Но нередко проблема гораздо серьезнее.
Две основные проблемы, которые "выпивают жизнь" из растения, — вредители и болезни.
Вредители
Смородина начинает засыхать, если поражена тлей или почечным клещом. Заподозрить вредителей можно по следующим признакам:
- на нижней стороне листьев или молодых побегах видны мелкие насекомые или их колонии;
- листья скручиваются, желтеют или деформируются;
- побеги ослабевают и начинают усыхать без видимой причины;
- на кусте появляется липкий налет;
- почки неестественно увеличены или не распускаются;
- вокруг куста много муравьев, которые часто "разводят" тлю.
Заболевания
Если отдельные побеги внезапно засыхают, а листья покрываются пятнами или преждевременно опадают, это может свидетельствовать о развитии грибковой инфекции.
Как спасти куст смородины
Если причина во вредителях, необходимо провести обработку соответствующими инсектицидами. Но на начальной стадии могут помочь и народные средства: мыльный раствор, настой табака или отвар тысячелистника.
Когда проблема связана с заболеванием, все пораженные побеги нужно обрезать до здоровой древесины и утилизировать. После этого желательно провести обработку фунгицидом.
Как не допустить заражения смородины вредителями и болезнями
Следует соблюдать простые правила ухода за кустом:
- Убирайте опавшие листья, в которых часто зимуют возбудители инфекций.
- Весной проводите профилактические обработки от грибковых болезней и вредителей.
- Регулярно прореживайте загущенные кусты для лучшей вентиляции.
- Своевременно обрезайте сухие, поврежденные и больные ветки.
- В жаркую погоду не забывайте о регулярном, но умеренном поливе теплой водой.
- Осматривайте кусты, чтобы выявить вредителей на ранней стадии.
- Удаляйте сорняки вокруг кустов, ведь они могут служить укрытием для вредителей и болезней.
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