Чем чаще всего болеет смородина — как вылечить кусты, советы дачникам

Человек, собирающий смородину в саду. Фото: Freepik

Любые кустарники в саду способны давать обильные урожаи в том случае, если за ними правильно и своевременно ухаживать. К примеру, смородина может болеть и потому — не давать много ягод, а чтобы спасти кусты, необходимо знать, как побороть эти заболевания.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Мучнистая роса

Эта болезнь проявляется в виде беловатого оттенка зелени и налета, похожего на муку. Чтобы спасти растение от этого заболевания, соберите и сожгите опавшие листья, после чего обработайте ягодные кустарники такими фунгицидами, как:

Топаз

Фундозол

Фитоспорин и т.п.

Признак мучнистой росы на смородине. Фото: Pinterest

Антракноз

Признак наличия этой болезни — розовые или алые пятна на листьях смородины. В то же время, на зеленой массе возникают бугорки, а листья становятся увядшими и падают. Чтобы спасти смородиновый кустарник, обрежьте и уничтожьте пораженные части, обработав растение фунгицидами летом.

Антракноз на смородиновых листьях. Фото: Pinterest

Столбчатая ржавчина

Признаком столбчатой ​​ржавчины является бурая или коричневая окраска листьев, на нижней стороне которой возникают бугорки. Чтобы защитить кусты от болезни, следует соблюдать правильное расстояние между кустарниками. А чтобы спасти растение от этого заболевания, обработайте его раствором бордоской жидкости или топазом.

Столбчатая ржавчина на листьях смородины. Фото: Pinterest

Бокальчатая ржавчина

Внешне это крошечные грибы, которые можно заметить невооруженным глазом и которые деформируют плоды, заставляя их опадать. Для профилактики опытные дачники советуют обрезать пострадавшие части, а чтобы спасти растение от этой ржавчины, обработайте раствором бордоской жидкости.

Симптомы наличия бокальчатой ​​ржавчины на смородине. Фото: Pinterest

Серая гниль

Признаками этой болезни являются большие бурые пятна, которые потом становятся темно-серыми, похожими на плесень. От этой болезни страдает весь кустарник, в том числе, и плоды. Чтобы вылечить болезнь, уберите пораженные части и обработайте куст средствами, в состав которых входит медь.

Последствия серой гнили на смородине. Фото: УНИАН

Какие еще болезни поражают смородину

В список болезней, от которых еще страдает смородина, входит:

Нектриевое высыхание побегов

Белая пятнистость или септориоз

Тля

Почечный клещ

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сушить смородиновые листья.

Раньше мы рассказывали о том, почему со смородины сыплются ягоды и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле смородиновых кустов.