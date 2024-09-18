Чем чаще всего болеет смородина — как вылечить кусты, советы дачникам

Чем чаще всего болеет смородина — как спасти ягоды от этих проблем
Любые кустарники в саду способны давать обильные урожаи в том случае, если за ними правильно и своевременно ухаживать. К примеру, смородина может болеть и потому — не давать много ягод, а чтобы спасти кусты, необходимо знать, как побороть эти заболевания.
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Болезни смородины — как их преодолевать
Мучнистая роса
Эта болезнь проявляется в виде беловатого оттенка зелени и налета, похожего на муку. Чтобы спасти растение от этого заболевания, соберите и сожгите опавшие листья, после чего обработайте ягодные кустарники такими фунгицидами, как:
- Топаз
- Фундозол
- Фитоспорин и т.п.
Антракноз
Признак наличия этой болезни — розовые или алые пятна на листьях смородины. В то же время, на зеленой массе возникают бугорки, а листья становятся увядшими и падают. Чтобы спасти смородиновый кустарник, обрежьте и уничтожьте пораженные части, обработав растение фунгицидами летом.
Столбчатая ржавчина
Признаком столбчатой ржавчины является бурая или коричневая окраска листьев, на нижней стороне которой возникают бугорки. Чтобы защитить кусты от болезни, следует соблюдать правильное расстояние между кустарниками. А чтобы спасти растение от этого заболевания, обработайте его раствором бордоской жидкости или топазом.
Бокальчатая ржавчина
Внешне это крошечные грибы, которые можно заметить невооруженным глазом и которые деформируют плоды, заставляя их опадать. Для профилактики опытные дачники советуют обрезать пострадавшие части, а чтобы спасти растение от этой ржавчины, обработайте раствором бордоской жидкости.
Серая гниль
Признаками этой болезни являются большие бурые пятна, которые потом становятся темно-серыми, похожими на плесень. От этой болезни страдает весь кустарник, в том числе, и плоды. Чтобы вылечить болезнь, уберите пораженные части и обработайте куст средствами, в состав которых входит медь.
Какие еще болезни поражают смородину
В список болезней, от которых еще страдает смородина, входит:
- Нектриевое высыхание побегов
- Белая пятнистость или септориоз
- Тля
- Почечный клещ
Напомним, мы писали о том, как правильно нужно сушить смородиновые листья.
Раньше мы рассказывали о том, почему со смородины сыплются ягоды и как спасти урожай.
Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле смородиновых кустов.
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