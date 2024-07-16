Чому зі смородини падають ягоди — причини і як цьому запобігти

Кущ чорної смородини в саду. Фото: VitaFlora

Досвідчені дачники стверджують, що смородина — це невибагливий кущ, але, все ж таки, він потребує догляду, адже інколи з нього можуть сипатися ягоди. Щоб не допустити цього, варто знати, чому так відбувається і як можна врятувати врожай літньої ягоди.

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Таке буває, коли дуже спекотне літо і від високої температури повітря земля стає сухою. Також обсипання смородини може викликати дефіцит сонячного світла, постійні пориви вітру або виникнення такого грибкового захворювання, як борошниста роса.

І нарешті, кущі смородини можуть втрачати ягоди через дефіцит сил, які допомагають їм давати врожай.

Рясний врожай смородини на кущі. Фото: Pinterest

Як зберегти врожай смородини

Якщо причина в спекотному літі та сухій землі, варто ретельно поливати рослину — викопати ямки навколо куща і вносити по чотири-п’ять відер води під кожну рослину, але ні в якому разі не більше. Якщо вашим кущам не вистачає сонячного світла, краще вирощувати їх на сонячних місцях, а якщо на них сильно дме вітер, обирайте місце, де немає протягів.

У разі розвитку борошнистої роси, тобто, виникнення білого нальоту на смородині, підживіть кущі калійним милом у співвідношенні 50 грамів на десять літрів води. До того ж, варто підживити смородинові кущі азотним, калійним або фосфорним добривом.

Полив смородинового куща в саду. Фото: Decorexpro

Також смородина — це рослина, яка здійснює перехресне запилення, тобто. кущі одного сорту не можуть дати велику кількість врожаю, а це означає, що буде відбуватися неповний процес запилення. У такому випадку на одному місці треба садити декілька сортів ягоди, час дозрівання яких буде відрізнятися.

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