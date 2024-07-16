Почему со смородины падают ягоды — причины и как это предотвратить

Куст черной смородины в саду. Фото: VitaFlora

Опытные дачники утверждают, что смородина — это неприхотливый куст, но все же он нуждается в уходе, ведь иногда с него могут сыпаться ягоды. Чтобы не допустить этого, следует знать, почему так происходит и как можно спасти урожай летней ягоды.

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Такое бывает, когда очень жаркое лето и от высокой температуры воздуха земля становится сухой. Также обсыпание смородины может вызвать дефицит солнечного света, постоянные порывы ветра или возникновение такого грибкового заболевания, как мучнистая роса.

И наконец, кусты смородины могут терять ягоды из-за дефицита сил, которые помогают им давать урожай.

Обильный урожай смородины на кусте. Фото: Pinterest

Как сохранить урожай смородины

Если причина в жарком лете и сухой земле, следует тщательно поливать растение — выкопать ямки вокруг куста и вносить по четыре-пять ведер воды под каждое растение, но ни в коем случае не больше. Если вашим кустам не хватает солнечного света, лучше выращивать их на солнечных местах, а если на них сильно дует ветер, выбирайте место, где нет сквозняков.

В случае развития мучнистой росы, то есть, возникновения белого налета на смородине, подживите кусты калийным мылом в соотношении 50 грамм на десять литров воды. К тому же, следует подкормить смородиновые кусты азотным, калийным или фосфорным удобрением.

Полив смородинового куста в саду. Фото: Decorexpro

Также смородина — это растение, осуществляющее перекрестное опыление, то есть, кусты одного сорта не могут дать большого количества урожая, а это значит, что будет происходить неполный процесс опыления. В таком случае на одном месте нужно сажать несколько сортов ягоды, время созревания которых будет отличаться.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя высаживать возле смородиновых кустов.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить смородину от болезней и вредителей.

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