Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Со смородины падают ягоды — от чего это бывает и как не потерять урожай arrow

Со смородины падают ягоды — от чего это бывает и как не потерять урожай

16 июля 2024 04:17
Екатерина Волченко - Редактор
Почему со смородины падают ягоды — причины и как это предотвратить
Куст черной смородины в саду. Фото: VitaFlora
Екатерина Волченко - Редактор

Опытные дачники утверждают, что смородина — это неприхотливый куст, но все же он нуждается в уходе, ведь иногда с него могут сыпаться ягоды. Чтобы не допустить этого, следует знать, почему так происходит и как можно спасти урожай летней ягоды.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Почему со смородинового куста падают ягоды

Такое бывает, когда очень жаркое лето и от высокой температуры воздуха земля становится сухой. Также обсыпание смородины может вызвать дефицит солнечного света, постоянные порывы ветра или возникновение такого грибкового заболевания, как мучнистая роса.

И наконец, кусты смородины могут терять ягоды из-за дефицита сил, которые помогают им давать урожай.

Обильный урожай смородины на кусте
Обильный урожай смородины на кусте. Фото: Pinterest

Как сохранить урожай смородины

Если причина в жарком лете и сухой земле, следует тщательно поливать растение — выкопать ямки вокруг куста и вносить по четыре-пять ведер воды под каждое растение, но ни в коем случае не больше. Если вашим кустам не хватает солнечного света, лучше выращивать их на солнечных местах, а если на них сильно дует ветер, выбирайте место, где нет сквозняков.

В случае развития мучнистой росы, то есть, возникновения белого налета на смородине, подживите кусты калийным мылом в соотношении 50 грамм на десять литров воды. К тому же, следует подкормить смородиновые кусты азотным, калийным или фосфорным удобрением.

Полив смородинового куста в саду.
Полив смородинового куста в саду. Фото: Decorexpro

Также смородина — это растение, осуществляющее перекрестное опыление, то есть, кусты одного сорта не могут дать большого количества урожая, а это значит, что будет происходить неполный процесс опыления. В таком случае на одном месте нужно сажать несколько сортов ягоды, время созревания которых будет отличаться.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя высаживать возле смородиновых кустов.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить смородину от болезней и вредителей.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать смородиновые кусты в саду.

советы огород сад Смородина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля