Що в жодному разі не можна садити біля смородини — заборонені рослини

Людина, яка зриває смородину на кущах. Фото: Gartenjournal

Справжні садівники точно знають, що при вирощування будь-яких культур і рослин дуже важливо, щоб навколо них були правильні "сусіди", адже це впливає на їхній розвиток. Зокрема, це стосується смородини, біля якої категорично не можна садити певні рослини, адже вони зіпсують врожай.

Новини.LIVE розповідає про найгірших "сусідів" для смородини.

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Які рослини заборонено вирощувати на одній ділянці зі смородиною

Експерти стверджують, що на одній ділянці зі смородиною категорично не слід вирощувати рослини, які мають спільних шкідників. До того ж не можна садити на ділянці, де вирощувалися рослини таких самих мікроелементів культури.

Досвідчені садівники кажуть, що одним з найгірших сусідів вважається малина. Річ у тім, що кущ цієї ягоди не дає смородині нормально розвиватися і може постраждати від захворювань, на які здатний захворіти кущ смородини.

Кущі чорної смородини в саду. Фото: Pinterest

При посадці смородини також потрібно відмовитися і від вишні на одній ділянці з нею. Річ у тім, що це плодове дерево буде створювати тінь для смородини, через що вона не отримуватиме достатню кількість сонячних променів, а його коренева система поглине всі корисні компоненти з ґрунту.

Садівники також категорично не радять садити біля смородини високу яблуню чи сливу, які також створюватимуть тінь для неї. Через це врожайність куща цієї ягоди буде знижуватися, і, як наслідок, в’янути і навіть гинути.

Багато червоної смородини на гілці. Фото: Freepik

Що варто пам’ятати при вирощуванні смородини

Експерти радять пам’ятати, що чорна смородина повинна рости на ділянці, де багато сонця. Тому якщо ви посадити поруч із нею високі дерева, ви ризикуєте зашкодити її розвитку.

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