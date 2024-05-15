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Це знищить врожайність — які рослини категорично не можна садити біля смородини

15 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що в жодному разі не можна садити біля смородини — заборонені рослини
Людина, яка зриває смородину на кущах. Фото: Gartenjournal
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні садівники точно знають, що при вирощування будь-яких культур і рослин дуже важливо, щоб навколо них були правильні "сусіди", адже це впливає на їхній розвиток. Зокрема, це стосується смородини, біля якої категорично не можна садити певні рослини, адже вони зіпсують врожай.

Новини.LIVE розповідає про найгірших "сусідів" для смородини.

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Які рослини заборонено вирощувати на одній ділянці зі смородиною

Експерти стверджують, що на одній ділянці зі смородиною категорично не слід вирощувати рослини, які мають спільних шкідників. До того ж не можна садити на ділянці, де вирощувалися рослини таких самих мікроелементів культури.

Досвідчені садівники кажуть, що одним з найгірших сусідів вважається малина. Річ у тім, що кущ цієї ягоди не дає смородині нормально розвиватися і може постраждати від захворювань, на які здатний захворіти кущ смородини. 

Кусты черной смородины в саду
Кущі чорної смородини в саду. Фото: Pinterest

При посадці смородини також потрібно відмовитися і від вишні на одній ділянці з нею. Річ у тім, що це плодове дерево буде створювати тінь для смородини, через що вона не отримуватиме достатню кількість сонячних променів, а його коренева система поглине всі корисні компоненти з ґрунту.

Садівники також категорично не радять садити біля смородини високу яблуню чи сливу, які також створюватимуть тінь для неї. Через це врожайність куща цієї ягоди буде знижуватися, і, як наслідок, в’янути і навіть гинути. 

Много красной смородины на ветке
Багато червоної смородини на гілці. Фото: Freepik

Що варто пам’ятати при вирощуванні смородини

Експерти радять пам’ятати, що чорна смородина повинна рости на ділянці, де багато сонця. Тому якщо ви посадити поруч із нею високі дерева, ви ризикуєте зашкодити її розвитку. 

Нагадаємо, ми писали про те, в який період і як саме потрібно обрізати кущі смородини в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як можна позбутися шкідників на кущах смородини. 

Також ми повідомляли про те, чим можна ефективно підживити кущі смородини в саду.

рослини
поради
сад
смородина

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