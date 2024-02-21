Коли та як посадити смородину навесні, щоб прижилася та гарно плодоносила

Посадка кущів смородини навесні. Колаж Новини.LIVE

Наближається час, коли дачники та садівники зможуть поповнити свої сади новими рослинами. Серед них особливе місце займає смородина — невимогливий кущ, що дарує корисні та смачні ягоди.

Коли та як правильно посадити смородину у саду навесні, щоб кущі прижилися та дали щедрий врожай, дізнайтеся далі в нашому матеріалі.

Як правильно вибрати саджанці смородини

Перший крок до гарного врожаю смородини — правильний вибір саджанців. При виборі слід враховувати такі важливі нюанси:

коріння саджанця має бути здоровим та густим з 2-3 здеревілими пагонами, без ознак гнилі або пошкоджень;

довжина має бути не меншою за 40 см;

вивчайте будь-які ознаки пошкоджень або хвороб. Навіть незначні проблеми можуть виявитися серйозними пізніше;

бруньки саджанця повинні бути живими, не пошкодженими та нерозпущеними. Це свідчить про їхню життєздатність і здатність до активного росту;

обирайте однолітні або дволітні саджанці. Вони мають оптимальний вік для посадки і легше приживаються на новому місці;

обирайте ті сорти, які найбільше підходять для вашого регіону та умов вирощування.

Посадка кущів смородини навесні. Фото: shutterstock.com

Коли садити смородину навесні

Важливо встигнути висадити смородину до стійкого потепління. Усі сорти: чорні, білі, червоні, жовті та золотисті висаджуються в один період — в останню декаду березня або в перших числах квітня, в період коли денна температура досягає показників + 7°С + 10°С, а нічна не опускається нижче +5°С.

Також зауважте, що ґрунт повинен відтанути не менш ніж на 20-25 см в глибину.

Де садити смородину в саду

Смородина любить рости в умовах гарного освітлення, але не любить спеку, бо її листя обгоряє під сонцем. Тому слід знайти для неї золоту середину.

Оберіть ділянку з хорошим дренажем, щоб уникнути застою води біля коріння рослини, що може призвести до гнилі.

Смородина краще росте в родючому, добре дренованому ґрунті з нейтральним або слабокислим рівнем pH. Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт відповідає цим вимогам.

У кислі ґрунти під перекопування рекомендується внести доломітове борошно з розрахунку до 500 г на 1 м². Борошно сприяє зниженню закислення субстрату і призводить величину кислотності до нейтральних показників.

Посадка смородини у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Як підготувати ділянку до посадки смородини

Підготовка ділянки під посадку смородини включає такі роботи:

очищення від сміття, каміння і рослинних залишків;

вирівнювання поверхні;

внесення перегною по поверхні ділянки (добриво розподіляється рівним шаром 5 см завтовшки, у пропорції 1,5-2 відра на один квадратний метр);

внесення золи (0,5 кг на один квадратний метр);

перекопування ділянки, щоб гній потрапив вглиб ґрунту;

підготовка посадкових ям під смородину.

Як садити саджанці смородини навесні

Посадка смородини має відбуватися наступним чином:

викопайте яму 2 на 1,5 м;

внесіть добриво;

налийте 1 відро води;

помістіть рослину у центр ями під кутом 45°, так краще відростатиме нове коріння і пагони;

присипте землею й утрамбуйте;

зробіть навколо ями бортики;

обріжте пагони, залиште лише по 4-5 бруньок на кожному;

обов’язково зробіть поливальну лунку навколо куща.

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