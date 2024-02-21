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Як садити смородину навесні, щоб прижилася та рясно родила — секрети садівників

21 лютого 2024 15:34
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли та як посадити смородину навесні, щоб прижилася та гарно плодоносила
Посадка кущів смородини навесні. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Наближається час, коли дачники та садівники зможуть поповнити свої сади новими рослинами. Серед них особливе місце займає смородина — невимогливий кущ, що дарує корисні та смачні ягоди. 

Коли та як правильно посадити смородину у саду навесні, щоб кущі прижилися та дали щедрий врожай, дізнайтеся далі в нашому матеріалі.  

Як правильно вибрати саджанці смородини 

Перший крок до гарного врожаю смородини — правильний вибір саджанців. При виборі слід враховувати такі важливі нюанси: 

  • коріння саджанця має бути здоровим та густим з 2-3 здеревілими пагонами, без ознак гнилі або пошкоджень;
  • довжина має бути не меншою за 40 см;
  • вивчайте будь-які ознаки пошкоджень або хвороб. Навіть незначні проблеми можуть виявитися серйозними пізніше;
  • бруньки саджанця повинні бути живими, не пошкодженими та нерозпущеними. Це свідчить про їхню життєздатність і здатність до активного росту;
  • обирайте однолітні або дволітні саджанці. Вони мають оптимальний вік для посадки і легше приживаються на новому місці;
  • обирайте ті сорти, які найбільше підходять для вашого регіону та умов вирощування.

 

Як правильно вибрати саджанці смородини
Посадка кущів смородини навесні. Фото: shutterstock.com

Коли садити смородину навесні 

Важливо встигнути висадити смородину до стійкого потепління. Усі сорти: чорні, білі, червоні, жовті та золотисті висаджуються в один період — в останню декаду березня або в перших числах квітня, в період коли денна температура досягає показників + 7°С + 10°С, а нічна не опускається нижче +5°С.

Також зауважте, що ґрунт повинен відтанути не менш ніж на 20-25 см в глибину. 

Де садити смородину в саду 

Смородина любить рости в умовах гарного освітлення, але не любить спеку, бо її листя обгоряє під сонцем. Тому слід знайти для неї золоту середину. 

Оберіть ділянку з хорошим дренажем, щоб уникнути застою води біля коріння рослини, що може призвести до гнилі.

Смородина краще росте в родючому, добре дренованому ґрунті з нейтральним або слабокислим рівнем pH. Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт відповідає цим вимогам.

У кислі ґрунти під перекопування рекомендується внести доломітове борошно з розрахунку до 500 г на 1 м². Борошно сприяє зниженню закислення субстрату і призводить величину кислотності до нейтральних показників.

 

Де садити смородину в саду
Посадка смородини у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Як підготувати ділянку до посадки смородини

Підготовка ділянки під посадку смородини включає такі роботи:

  • очищення від сміття, каміння і рослинних залишків;
  • вирівнювання поверхні;
  • внесення перегною по поверхні ділянки (добриво розподіляється рівним шаром 5 см завтовшки, у пропорції 1,5-2 відра на один квадратний метр);
  • внесення золи (0,5 кг на один квадратний метр);
  • перекопування ділянки, щоб гній потрапив вглиб ґрунту;
  • підготовка посадкових ям під смородину.

Як садити саджанці смородини навесні 

Посадка смородини має відбуватися наступним чином: 

  • викопайте яму 2 на 1,5 м;
  • внесіть добриво;
  • налийте 1 відро води;
  • помістіть рослину у центр ями під кутом 45°, так краще відростатиме нове коріння і пагони;
  • присипте землею й утрамбуйте;
  • зробіть навколо ями бортики;
  • обріжте пагони, залиште лише по 4-5 бруньок на кожному;
  • обов’язково зробіть поливальну лунку навколо куща.

 

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Також радимо дізнатися, як підготувати теплицю до майбутніх весняних посадок. 

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